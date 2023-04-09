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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sacha Boey'un peşinde tam 7 takım var!

Son dakika haberleri transferde gelmeye devam ediyor... Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına takılan Sacha Boey'un peşinde 7 kulüp var!

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  • Sacha Boey'un peşinde tam 7 takım var!

    Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın bu sezonki başarısında Sacha Boey da performansıyla öne çıkıyor. 
  • Sacha Boey'un peşinde tam 7 takım var!

    Kamerun asıllı yıldız sağ bek, mücadelesi ve ortaya koyduğu futbolla Avrupa kulüplerinin transfer radarına girmiş durumda.
  • Sacha Boey'un peşinde tam 7 takım var!

    İtalya, Fransa ve İngiltere'den birçok kulübü peşine takan Beyle ilgili hemen hemen her gün çıkan transfer haberlerine bir yenisi daha eklendi.
  • Sacha Boey'un peşinde tam 7 takım var!

    Sacha Boey'un peşindeki 7 kulüp de açıklandı. Sarı-kırmızılı kulübün devre arasında satmaya sıcak bakmadığı oyuncu yazın yuvadan uçabilir. 
  • Sacha Boey'un peşinde tam 7 takım var!

    Çıkan haberlere göre Sacha Boey'un peşindeki takımlar şunlar:

    Arsenal
  • Sacha Boey'un peşinde tam 7 takım var!

    Manchester United

     
  • Sacha Boey'un peşinde tam 7 takım var!

    Newcastle United

     
  • Sacha Boey'un peşinde tam 7 takım var!

    Bournemouth
  • Sacha Boey'un peşinde tam 7 takım var!

    Marsilya

     
  • Sacha Boey'un peşinde tam 7 takım var!

    Udinese

     
  • Sacha Boey'un peşinde tam 7 takım var!

    Monza
  • Sacha Boey'un peşinde tam 7 takım var!

    BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

    23 yaşındaki futbolcu için 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. 
  • Sacha Boey'un peşinde tam 7 takım var!

    Sarı-kırmızılı idareciler 15 milyon Euro'nun altındaki teklifleri ise kabul etmeyi düşünmüyor. 
  • Sacha Boey'un peşinde tam 7 takım var!

    Galatasaray yönetimi, geçen günlerde Fransa basınına yaptığı açıklamada ayrılık sinyali veren Boey'in ayrılık şartını da belirlemiş oldu.
  • Sacha Boey'un peşinde tam 7 takım var!

    Sacha Boey'in ayrılığına hazırlıksız yakalanmak istemeyen Galatasaray'da yeni transfer için de düğmeye basılmış durumda. 
  • Sacha Boey'un peşinde tam 7 takım var!

    Sarı-kırmızılıların Sacha Boey'i de bir anlamda keşfeden oyuncu izleme birimi belirlenen kriterlere göre liste oluşturmaya başladı.

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