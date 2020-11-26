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Sadakatsiz 8 son bölüm: Sadakatsiz 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz 8. bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Burak Sergen'in yer aldığı dizi yeni bölümleri ile Çarşamba akşamları diziseverlerle buluşuyor. Son bölümde, Cansu Dere'nin oyunculuğu diziseverlerden tam not aldı Sadakatsiz 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sadakatsiz 8. son bölüm özeti...

Sadakatsiz 8 son bölüm: Sadakatsiz 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz dizisinin 8. son bölümünde; gerçekler ortaya çıkıyor. Volkan ve Asya artık yolun sonuna geliyor. İkili arasındaki ipler gerildikçe, yalanlar da ortaya çıkmaya başlıyor. Asya, oğlunu kaybetme korkusu yaşıyor. Sadakatsiz 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sadakatsiz 8. son bölüm özeti...

SADAKATSİZ 8. SON BÖLÜM ÖZETİ

Volkan da onu buradan vurmak için Ali'yi yanına çekecek hamleler yapıyor. Ancak, Ali'nin onu Derin'in evinde bulması olayları karma karışık hale getiriyor. Ali anne ve babasının arasında olanları anlamlandırmaya çalışırken olanlar oluyor... Asya, Ali'ye gerçekleri anlatmanın zamanı geldiğini düşünüyor ve onu alıp gidiyor. Peki bu konuşmalar Ali'yi nasıl etkileyecek? Volkan ve Asya arasındaki gerilim onu nasıl etkileyecek?

Asya, oğlunu kaybetme korkusuyla hata yapacak mı? Volkan, bu durumları mahkemede ona karşı kullanacak mı? Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

SADAKATSİZ 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

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