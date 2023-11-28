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        Haberler Yaşam Sadece sağlıklı gibi görünüyorlar: Aslında zararları büyük!

        Sağlıklı gibi görünen ama aslında zararlı olan 9 ürün

        Günümüzde, sağlıklı beslenmek ve sağlıklı yaşamak için birçok farklı ürün piyasada mevcut. Bu ürünler, genellikle sağlıklı ve doğal içeriklere sahip oldukları iddia edilerek pazarlanıyor. Ancak, bu ürünlerin gerçekten sağlıklı olup olmadığı konusunda bazı şüpheler var. İşte sağlıklı gibi görünen ama aslında zararlı olan 9 ürün

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 15:17 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:17
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        1

        BİTKİ BAZLI SÜTLER (SOYA SÜTÜ)

        Mağazalarda ve marketlerde satılan ürünler geniş yelpazelere sahip. Badem, yulaf veya pirinç bazlı süt türleri laktoz intoleransı olan kişiler için gerçek bir kurtarıcı. Ancak laktoz intoleransı bulunmayan kişiler bu süt türlerini daha faydalı olduğu için tercih ediyor.

        Sanılanın aksine bitki bazlı sütlerde, inek sütünde olduğu gibi protein, kalsiyum, potasyum ve vitaminler daha az bulunur. Bu nedenle normal süte göre daha sağlıklı değildirler. Bitki bazlı sütleri üreticiler lezzetli hale getirmek için şeker kamışı, pirinç şurubu ve diğer tatlandırıcılardan eklerler.

        2

        VEJETARYEN PİZZA

        Son zamanlarda popüler olan vejetaryen pizzaların, hamuru yine beyaz undan yapılır. Üzerindeki peynir ve sos da ana bileşenleri içerir yani ürün ne kadar vejetaryen gözükse bile bir o kadar da değildir.

        3

        PROTEİN TOZLARI

        Protein tozları içinde çözülmüş proteinler içerir. Tozlar bitkilerden, yumurtalardan veya sütten elde edilir. Bu içecekler sporla beraber tükertilir. Tek başına tüketilmesi zararlıdır. Süt ürünlerine karşı problem yaşayan kişiler mide ve bağırsak problemleri yaşayabilir.

        Bazı tozların içerisinde ise yüksek miktarda şeker ve diğer aroma verici tatlar bulunabilir, bu da kilo alımına ve kan şekeri seviyesinin kısa sürede yükselmesine neden olur.

        4

        MEYVELİ YOĞURTLAR

        Bir kişiye meyveli yoğurt mu yoksa mayonez mi daha sağlıklıdır? diye sorarsanız, yüksek ihtimalle "meyveli yoğurt" diyecektir. Ancak pek çok meyveli yoğurdun içerisinde renklendiriciler, koruyucular ve yüksek oranda şeker tatlandırıcıları vardır. Bu yüzden mayonezden daha sağlıklı olduğu pek de söylenemez.

        5

        DİYET İÇECEKLER

        Bazı diyet içecekler şekersiz ve kalorisiz olduğu için tercih edilir. Ancak şekersiz veya kalorisiz gibi gösterilen diyet içeceklerin içerisinde yapay tatlandırıcılar bulunur. Bu tatlandırıcılar obezite ve metabolik sendrom riskini artıran bileşiklerdir.

        6

        SUŞİLER

        Suşilerin içerisinde bulunan deniz ürünleri ve saf pirinç diyet ürünü olarak görülür. Ancak suşilerin içerisinde mayonez, şeker ve soslar gibi birçok ek bileşen yer alır. 6-9 parça suşi yaklaşık 500 kaloriye denk gelir bu da bir fast food yiyeceğinden alacağınız kalorinin aynısıdır.

        7

        KAHVALTILIK GEVREKLER

        Süt veya yoğurtla tüketilen kahvaltılık gevreklerin içerisinde yüksek oranda mısır şurubu ve fruktoz vardır. Glisemik indeks, kan şekeri seviyelerindeki ani artış kan seviyesini yükselterek şeker hastalığı riskini artırır.

        8

        MEYVE SULARI

        İşlenmiş meyve sularının içerisinde çok sayıda koruyucu madde ve tatlandırıcı şekerler bulunur. Bu nedenle sağlıklı gözüken bu içecekler aslında bir o kadar da tehlikelidir.

        9

        PROTEİN BARLAR

        Bazı protein bar türlerinde çok yüksek miktarda şeker bulunur. İçerisinde bulunan şeker vücuttaki kan şekerini aniden yükseltir. Çoğu üretici protein barların içerisinde düşük kaliteli fruktoz tatlandırıcılardan ekler.

        Kaynak: Brightside

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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