Sadettin Saran başkan adaylığı için imza toplamaya başladı Uzun yıllardır Fenerbahçe başkanlığı aday olacağını açıklayan fakat henüz hiçbir seçimde aday olmayan Sadetttin Saran'dan haziran ayında yapılacak kongre öncesinde yeni bir hamle geldi

Fenerbahçe başkanlığına uzun yıllardır talip olduğunu açıklasa da henüz kongrelerde adaylığını koymayan Sadettin Saran'dan yeni bir hamle geldi.

Saran'ın kongre üyelerinden imza toplamaya başladığı öğrenildi.

Saran'ın üye bilgileri ve diğer detaylara ulaşabilmek için bu çalışmayı yaptığı kaydedildi.

ADAYLIK SİNYALİ VERMİŞTİ

Saran, aralık ayında "Ali Koç devam etmesi gerekir. 'Bırakıyorum' derse biz talibiz" şeklinde açıklama yapmıştı.

İHRAÇ EDİLİP GERİ DÖNMÜŞTÜ

Saran 2007'de kongre üyeliğinden ihraç edilmiş 7 yıl süren davanın ardından üyeliğe geri dönmüştü. 2002-2003 sezonunun devre arasında sarı-lacivertli takıma gelen Rus futbolcu Vladimir Beschastnykh'in transferiyle ilgili disiplin kuruluna sevk edilen Sadettin Saran'ın dosyası karara bağlanarak, oy birliğiyle kulüpten ihracı kararlaştırılmıştı.

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UZUN YILLARDIR BAŞKANLIĞA TALİP

Saran, 2006, 2013, 2021 ve son olarak Aralık 2023'te başkan adayı olacağını açıklamış, farklı tarihlerde de katıldığı etkinliklerde bu niyetini dile getirmişti. Ancak Saran, kongrelerde henüz başkanlığa resmi olarak adaylığını koymadı.

İşte Saran için imza toplanan örnek metin;