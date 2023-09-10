Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Sadio Mane: Müslüman ülke olduğu için geldim - Futbol Haberleri

        Sadio Mane: Müslüman ülke olduğu için geldim

        Al Nassr'ın Senegalli futbolcusu Sadio Mane, Müslüman bir ülke olduğu için Suudi Arabistan'a transfer olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2023 - 23:06 Güncelleme: 10.09.2023 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mane Arabistan'a transfer olma nedenini açıkladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldızlardan biri olan Sadio Mane, transferinde Müslümanlık faktörünün önemli bir etken olduğunu dile getirdi.

        Senegalli futbolcu, "Ailem, Müslüman bir ülke olduğu için Suudi Arabistan'a gelmem için beni teşvik etti. Annem çok mutluydu ve Al Nassr'ı seçmem konusunda ısrar etti." diye konuştu.

        Al Nassr, 31 yaşındaki futbolcuyu 30 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'ten kadrosuna katmıştı.

        Mane, Al Nassr formasıyla çıktığı 10 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Antalya'da iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
        Antalya'da iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Adana'da bir evden yaklaşık 20 ton çöp çıktı
        Adana'da bir evden yaklaşık 20 ton çöp çıktı
        Büyükekşi'den Abdullah Avcı ve Kuntz açıklaması!
        Büyükekşi'den Abdullah Avcı ve Kuntz açıklaması!
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya!
        Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya!
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Arda Güler'den beklenen haber geldi!
        Arda Güler'den beklenen haber geldi!
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Al-Musrati, 3 puanı getirdi!
        Al-Musrati, 3 puanı getirdi!
        Deniz Çakır evlendi
        Deniz Çakır evlendi
        Anız dumanı facia getirdi!
        Anız dumanı facia getirdi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü