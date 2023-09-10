Sadio Mane: Müslüman ülke olduğu için geldim Al Nassr'ın Senegalli futbolcusu Sadio Mane, Müslüman bir ülke olduğu için Suudi Arabistan'a transfer olduğunu açıkladı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldızlardan biri olan Sadio Mane, transferinde Müslümanlık faktörünün önemli bir etken olduğunu dile getirdi.

Senegalli futbolcu, "Ailem, Müslüman bir ülke olduğu için Suudi Arabistan'a gelmem için beni teşvik etti. Annem çok mutluydu ve Al Nassr'ı seçmem konusunda ısrar etti." diye konuştu.

Al Nassr, 31 yaşındaki futbolcuyu 30 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'ten kadrosuna katmıştı.

Mane, Al Nassr formasıyla çıktığı 10 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.