Sağlık Bakanlığı: 39 vatandaşımız taburcu edildi, 12 vatandaşımızın tedavisi sürüyor

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de çıkan ve 76 kişinin can verdiği yangında yaralananların son durumu ile ilgili Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşın yaralandığı hatırlatılan açıklamada "39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.