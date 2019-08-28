Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı. Milyonlarca aday ÖSYM'nin sonuç sayfasından yerleştikleri kurumu öğrenebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI 2019

KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Ağustos 2019 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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ÖSYM tarafından tercihine yerleştirilenlere, Sağlık Bakanlığı tarafından göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ilan edildikten sonra, adayların göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenen belgeler ve diğer bilgiler http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet sayfasında duyurulacaktır.

Pozisyonlara yerleşenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecektir.

Sağlık Bakanlığı Taşra (SB-Taşra) teşkilatı sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleşen adayların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecektir.