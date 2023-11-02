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        Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuru İŞKUR 2023 | Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı başvurusu başladı mı ve nasıl yapılır?

        Sağlık Bakanlığı 216 işçi alımı başvuruları başladı! İşte engelli işçi alımı başvuru ekranı ve şartları...

        1 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yer alan ilana göre Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı yapacağını duyurdu. Adrese dayalı olarak gerçekleştirilecek olan başvuru işlemleri Türkiye İş Kurumu İŞKUR üzerinden alınacak. Sağlık Bakanlığı 22 ilde 216 temizlik görevlisi başvuru işlemleri 1 ile 6 Kasım günleri arasında gerçekleştirilecek. İşte 2023 Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuru ekranı ve başvuru şartları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 09:55 Güncelleme: 02.11.2023 - 09:55
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        Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuru ekranı ve şartları Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın ardından araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 216 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. engelli işçi ve genel hizmetler sınıfındaki çeşitli kadrolarda gerçekleştirilecek personel alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. İşte 2023 Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuru şartları ve başvuru ekranına ilişkin merak edilenler...

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 216 ENGELLİ İŞÇİ ALIMI YAPIYOR!

        Sağlık Bakanlığı 2023 engelli sürekli işçi alımı ilanı yayınladı. 1 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; "4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 216 engelli sürekli işçi alımı yapılacaktır."

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        SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr internet sitesi üzerinden 1-6 Kasım 2023 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını tamamlayabilecekler.

        SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.

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        İŞKUR 216 ENGELLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Sürekli engelli işçi kadrosuna başvuru yapacak olan adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

        1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu

        adaylar tercih yapamayacaktır.)

        2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

        3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (01/11/1983 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

        4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

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        5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

        6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

        7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

        8. Engelli sürekli işçi kadroları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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