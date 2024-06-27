Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu ne zaman? Sağlık Bakanlığı iller arası tayin/yer değiştirme başvuru tarihi 2024
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru tarihleri belli oldu. Haziran dönemi iller arası yer değiştirme tayin başvurusu için detaylar merak ediliyor. Başvurular; takvim çerçevesinde https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak yapılacak. İşte Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru tarihleri ve detayları
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru ekranı açıldı. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi üzerinden duyuru yayınlandı. İşte Sağlık Bakanlığı iller arası tayin/yer değiştirme başvuru tarihi
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ BELLİ OLDU
2024 yılı haziran dönemi iller arası yer değiştirme (tayin) başvuruları başladı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda; "Tercih başvuruları 1 Temmuz 2024 Tarihi Saat 18.00'e kadar EKİP sistemi üzerinden alınacaktır." denildi.
ATANMA KURASI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2024 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 26.07.2024 tarihi Cuma günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular; takvim çerçevesinde https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecek. Yayımlanan takvime göre, 26 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvuru süreci 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.