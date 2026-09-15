Atopik dermatitin görünmeyen yükü sanat eserleriyle görünür oldu

14 Eylül, toplumda farkındalık yaratmak amacıyla Dünya Atopik Dermatit Günü (Dünya Atopik Egzama Günü) olarak kabul ediliyor. Atopik dermatit, yalnızca cilt bulgularıyla sınırlı kalmayıp uyku düzeninden psikolojik iyi oluşa ve günlük yaşam aktivitelerine kadar birçok alanı etkileyerek hastalar üzerinde önemli bir yaşam kalitesi yükü oluşturuyor. Hastalığın günlük yaşamda yarattığı bu etkilerin görünür ve ifade edilebilir hale gelmesi, farkındalığın artmasının yanı sıra hasta-hekim iletişiminin güçlenmesi ve daha bütüncül bir bakım yaklaşımının desteklenmesi açısından da önem taşıyor.

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CİLDİMDEKİ HİKAYE

AbbVie Türkiye ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ), atopik dermatit farkındalığını artırmak amacıyla “Cildimdeki Hikaye” projesini gerçekleştirdi. Proje kapsamında düzenlenen Lif (Tekstil) Sanatı Yarışması’nda gerçek hasta deneyimlerinden ilham alan genç tasarımcılar, atopik dermatitin fiziksel ve duygusal etkilerini sanatın anlatım gücüyle görünür kılan özgün eserler ortaya koydu. Finale kalan beş eser arasından dereceye giren çalışmalar düzenlenen ödül töreninde açıklandı.

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Törende konuşan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Kemal Can, “Tekstil yalnızca bir iplik ya da kumaş parçası değildir; göründüğünün çok ötesinde maddi ve manevi değeri, anlamı, dili bulunmaktadır. Başka hiçbir malzeme insana tekstil kadar yakın değildir. Tekstil adeta insanın ikinci derisidir. Bu yarışmada bir deri (cilt) hastalığı olan atopik dermatit ile yaşayan bireylerin fiziksel ve duygusal deneyimleri üzerinden hastalığın görünmeyen yükünü -öz/biçim ilişkisi bağlamında- lif sanatı yapıtları ile izleyicilere aktarmak, kamuoyunun dikkatini ilgili konuya çekmek, farkındalık yaratmak, empati oluşturmak amaçlanmıştır” dedi.

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GÜNLÜK YAŞAMI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLİYOR

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Demet Kartal ise konuşmasında “Atopik dermatit, kişinin günlük yaşamını ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilen kronik bir hastalıktır. Belirtilerin kontrol altına alınabilmesi için hastaların şikâyetlerini önemsemeleri ve uygun değerlendirme ve tedavi için sağlık profesyonellerine başvurmaları büyük önem taşıyor” dedi.

Alerji ile Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Ceylan konuşmasında atopik dermatitin yalnızca cilt üzerinde görülen belirtilerden ibaret olmadığına dikkat çekerek, “Atopik dermatitle yaşayan bireylerin deneyimlerinin görünür kılınması, hastalığın günlük yaşam üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması açısından büyük önem taşıyor. “Cildimdeki Hikâye” projesinin hasta deneyimlerini sanat aracılığıyla görünür hale getirmesini çok değerli buluyoruz” ifadelerini kullandı.

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Yarışmada birincilik ödülüne layık görülen "Çatlaklardan Filizlenen" eserinin sahibi Gülcan Körpınar, eserini sunarken “Eserimde, görünür ve görünmez izleri saklanması gereken kusurlar olarak değil; yaşanmışlığın ve farklılığın bir parçası olarak yeniden yorumladım. Zorlu koşullarda kuru topraktaki çatlaklardan filizlenen gelincik çiçeğinden ilhamla, en zor koşullarda dahi yaşamını sürdüren doğanın gücüne referans verdim. İnsanın kırılganlıklarından filizlenip yeniden var olabilme gücünü vurgulamaya çalıştım” ifadelerini kullandı.