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        Haberler Sağlık Bakan Memişoğlu: Kuymak yiyelim, sütlaç yiyelim ama lütfen hareket edelim

        Bakan Memişoğlu: Kuymak yiyelim, sütlaç yiyelim ama lütfen hareket edelim

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Karadeniz Bölgesi maalesef ölçümlerimizde Türkiye'nin en kilolu bölgesi durumunda. Onun için kuymak yiyelim, sütlaç yiyelim ama lütfen hareket edelim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 13:47 Güncelleme:
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        Bakan Memişoğlu: Kuymak, sütlaç yiyelim ama hareket edelim

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sabah saatlerinde kente geldi. Bakan Memişoğlu, yapımı devam eden Trabzon Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Memişoğlu inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün sıcak bir Karadeniz gününde Trabzon'dayız. Trabzon Şehir Hastanesi'nin içindeyiz. Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği, bizim sağlık inşaatının, binalarının şaheserinin 28'incisinin içindeyiz. Trabzon, sağlık anlamında çok geçmiş kültürü olan, üniversiteleriyle, tıp fakülteleriyle, insan gücüyle bu bölgenin lider illerinden bir tanesi. Gördüğünüz gibi hastanemizin fiili olarak bitmiş durumda. 17 Temmuz'dan itibaren müteahhidimiz geçici kabulle ilgili dilekçesini vererek şu anda testleri yapılmakta. Bununla beraber biz de bakanlık olarak cihazımızın, malzememizin alım süreçlerinin neredeyse yarısını bitirmiş durumdayız. Hedefimiz kasım sonu itibarıyla bu hastaneye ilk hastamızı almak. Bu hastanenin faaliyete geçmesiyle birlikte Trabzon'daki yatak kapasitemizde istediğimiz, 10 bin kişiye düşen yatak kapasitesi 29'a ulaşmış olacak kamu hastanelerinde. Bu da esasında iyi bir rakam" diye konuştu.

        "HER TÜRLÜ YABANCI HASTAYA DA HİZMET EDEBİLECEK BİR BİNADAYIZ"

        Şehir Hastanesi’nin yerli ve yabancı birçok hastaya hizmet vereceğini söyleyen Bakan Memişoğlu, "Biz burada, Trabzon'da Şehir Hastanesi’nde bütün tedavileri yapabilecek, dünyanın en ileri teknoloji cihazlarını kullanabilecek fiziki yapıyı gerçekleştirmiş durumdayız. Hekimlerimiz de bu konuda yeterli. İnşallah bölgenin merkezi olacak. Sadece bölgeye değil, Gürcistan'dan İran'a her türlü yabancı hastaya da hizmet edebilecek bir binadayız. Şuna da değinmek isterim; Şubat 2023'ten başlayan, bugün itibarıyla artık sonuna geldiğimiz, yaklaşık 265 bin metrekarede izolatörleriyle depremi tamamen izole edebilecek modern teknolojisiyle hizmete sunacağımız bu hastanede sizleri misafir ettik" ifadelerini kullandı.

        TAŞINACAK HASTANELER BELLİ OLDU

        Şehir Hastanesi’nin hizmete girmesiyle kentte taşınacak hastanelerle ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Trabzon'da herkesin merak ettiği iki şey var; ‘Ne olacak, hangi hastaneler taşınacak?’ Onları da söyleyeyim; Kemik Hastanesi ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ni buraya taşıyacağız. Kanuni Hastanemiz aynı şekilde doğu bölgesinde sağlık hizmetine, eğitim araştırma olarak devam edecek. Numune Hastanesi’nin sağlık hizmetini de buraya taşıyacağız. Fatih Hastanemizde de hizmetlere devam edeceğiz. Fatih Hastanesi’ni yenileyerek merkezde de bir hastanemizin yeni şekilde hizmetine devam etmesini sağlayacağız" diye konuştu.

        "LÜTFEN HAREKET EDELİM"

        Hareketsizlikten uzak durulması gerektiğini söyleyen Bakan Memişoğlu, "Ben bu şehirde doğdum, bu şehrin geçmiş sağlık hizmetlerini de biliyorum. Şu anda Türkiye ve Trabzon, sağlık anlamında geçmişe göre çok çok iyi yerlerde. Her bir vatandaşımız bugün sağlıktan yılda 12,2 kez hizmet alıyor ve sağlığa ulaşım çok kolaylaşmış durumda. Yalnız benim toplumumuzdan en çok istediğim şey, sağlıklı olmalarını sağlamak. Yani esas hedefimizin sağlıklı kalmak olması lazım. Kötü alışkanlıklardan, kötü beslenmeden, hareketsizlikten uzak durmamız lazım. Sigara dediğimiz, alkol dediğimiz kötü alışkanlıklardan herkesin uzak durmasını, egzersiz yapmasını ve kilolarına dikkat etmesini istiyorum. Çünkü Karadeniz bölgesi maalesef ölçümlerimizde Türkiye'nin en kilolu bölgesi durumunda. Onun için kuymak yiyelim, sütlaç yiyelim ama lütfen hareket edelim" dedi.

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