Bilinçsiz yapılan egzersizler sakatlık riskini artırabiliyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Serda Duman, spor yaparken hatalı hareketlerin sakatlığa yol açabildiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında açık havada spor yapanların sayısı artarken, bilinçsiz egzersiz alışkanlıkları da spor yaralanmalarını beraberinde getirebiliyor.

Özellikle sıcak havada yeterli sıvı tüketilmemesi, ısınma hareketlerinin ihmal edilmesi ve ağrıya rağmen egzersize devam edilmesi kas, tendon ve eklem yaralanmalarına davetiye çıkarabiliyor.

Yaz aylarında yürüyüş, koşu, bisiklet, tenis ve yüzme gibi açık hava aktivitelerine ilgi artabiliyor. Ancak sıcak hava koşullarında yapılan bilinçsiz egzersizler, performansı artırmak yerine sakatlık riskini yükseltebiliyor.

Prof. Dr. Serda Duman, vücudun sıcak havalarda ısısını dengelemek için daha fazla çalıştığını, terlemeyle birlikte oluşan sıvı ve elektrolit kaybının kas yorgunluğunu artırarak refleksleri ve koordinasyonu olumsuz etkileyebildiğini belirtti.

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Özellikle düzenli spor yapmayan kişilerin aniden yoğun egzersizlere başlamasının yaralanma riskini belirgin şekilde artırdığını aktaran Duman, basit önlemlerle önlenebilecek birçok spor yaralanmasının ihmal edildiğinde uzun süren tedavilere neden olabileceğine dikkati çekti.

Duman, yaz aylarında en sık yapılan hataların günün en sıcak saatlerinde spor yapmak, yeterince su tüketmemek, egzersiz öncesi ısınma ve sonrasında esneme hareketlerini ihmal etmek, uygun olmayan ayakkabı ve ekipman kullanmak ile ağrıya rağmen egzersize devam etmek olduğunu kaydederek, bu alışkanlıkların kas, tendon ve eklemler üzerinde gereksiz yük oluşturarak sakatlanma riskini artırdığına işaret etti.

Yaz döneminde en sık kas zorlanmaları, ayak bileği burkulmaları, diz bağ yaralanmaları, menisküs problemleri, omuz kas ve tendon yaralanmaları ile aşil tendonu sorunlarının görüldüğünü belirten Duman, tenis, padel, futbol, koşu, yüzme ve bisiklet gibi yaz aylarında sık tercih edilen sporların farklı kas ve eklem gruplarını zorlayabildiğini aktardı.

"SPOR SIRASINDA HİSSEDİLEN AĞRININ VÜCUDUN VERDİĞİ ÖNEMLİ BİR UYARI"

Prof. Dr. Duman, spor sırasında hissedilen ağrının vücudun verdiği önemli bir uyarı olduğunu vurgulayarak, ağrı kesici kullanarak egzersize devam etmenin veya 'nasıl olsa geçer' düşüncesiyle dinlenmemenin küçük bir zorlanmayı kas ya da tendon yırtığına dönüştürebileceğini belirterek, özellikle diz ve omuz yaralanmalarında erken dönemde yapılacak doğru değerlendirmenin uzun vadede eklem sağlığının korunması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

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Spor sonrasında ağrının 48 saatten uzun sürmesi, eklemde belirgin şişlik oluşması, hareket kısıtlılığı, üzerine basamama, omuz veya dizde boşalma hissi ya da ani bir kopma hissi yaşanması halinde vakit kaybetmeden ortopedi ve travmatoloji uzmanına başvurulması gerektiğine dikkati çeken Duman, erken tanı ve tedavinin iyileşme süresini kısaltırken cerrahi gereksinimini de azaltabildiğini kaydetti.

Duman, yaz aylarında spor yaparken egzersizlerin mümkün olduğunca sabah erken ya da akşam serin saatlerde yapılması gerektiğini vurgulayarak, egzersiz öncesinde 10-15 dakika ısınma hareketleri yapılmasının ve spor sonrasında esneme egzersizlerinin ihmal edilmemesinin önemine işaret etti.

Spor öncesinde, sırasında ve sonrasında yeterli sıvı tüketilmesi, hava koşullarına uygun kıyafet ve doğru spor ayakkabısı tercih edilmesi gerektiğini belirten Duman, en önemli kuralın da vücudun verdiği sinyalleri dikkate almak olduğunu aktardı.

Duman, ağrı veya aşırı yorgunluk hissedildiğinde egzersize ara verilmesi ve gerektiğinde uzman değerlendirmesi alınmasının ciddi yaralanmaların önüne geçebileceğini ifade etti.