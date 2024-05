Sahnede gördüğünüzden daha fazlası... Oyunculuğun ötesinde akademik bir geçmişe sahip olan 10 ünlü!

8. GERARD BUTLER, AVUKAT

Gerard Butler, Lara Croft: Tomb Raider — The Cradle of Life , The Phantom of the Opera gibi birçok popüler filmde rol aldı.Paisley'deki St Mirin's & St Margaret's Lisesi'nde okudu ve burada çok iyi notlar aldı. Bu onun Glasgow Üniversitesi'nin hukuk fakültesine girmesine izin verdi. Mezun olduktan sonra Edinburgh'taki bir hukuk firmasında stajyer avukat olarak iş buldu ancak görünüşe göre hayatın onun için başka planları vardı.