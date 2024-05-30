Sahnede gördüğünüzden daha fazlası... Oyunculuğun ötesinde akademik bir geçmişe sahip olan 10 ünlü!
Birçok ünlü, sahne ışıkları altında parıldarken, kariyerlerinin arkasında gizli kalan akademik başarılarıyla da dikkat çekiyor. Oyunculuğun yanı sıra, eğitim hayatlarında da başarılı olan bu isimler, zeka ve yeteneklerini birleştirerek hayranlık uyandırıyor. İşte o 10 ünlü!
Sahnede görkemli performanslar sergileyen birçok ünlü, aslında sahne dışındaki hayatlarında da etkileyici başarılara imza atıyor. Oyunculuğun ötesinde, akademik alanlarda da üstün başarılar gösteren bu ünlüler, eğitim hayatlarında kazandıkları bilgi ve deneyimlerle kariyerlerine farklı bir boyut katıyor. İşte oyunculuk hayatı dışında da başarıya imza atmış 10 isim!
1. LİSA KUDROW, BİYOLOG
Lisa Kudrow, 90'ların sitcom'u Friends'teki Phoebe Buffay rolüyle tanınıyor. Ancak oyuncu olmasının yanı sıra New York Poughkeepsie'deki Vassar Koleji'nden de mezun oldu. Orada biyoloji alanında lisans derecesi aldı. Babası ve diğer araştırmacılarla birlikte solaklıkla küme baş ağrıları arasındaki ilişki üzerine bilimsel bir çalışma yayınladı.
2. NOLAN GOULD, 150 IQ SAHİBİ
Nolan Gould, popüler komedi dizisi Modern Family'de ailenin küçük erkek kardeşi Luke Dunphy rolüyle tanınıyor. Öğrencilik hayatı boyunca o kadar yetenekliydi ki 4 sınıfı atladı. Aslında 13 yaşındayken üniversiteye girmeye hazırdı. The Ellen DeGeneres Show'daki bir röportaj sırasında IQ'sunun 150 olduğunu söyledi. Üstelik dünyanın en eski ve en büyük yüksek IQ topluluğu olan Mensa'nın da üyesi.
3. MAYIM BIALİK, SİNİR BİLİMCİ
Mayim Bialik oyuncu, sinir bilimci ve yazardır. 2010'dan 2019'a kadar The Big Bang Theory'de Amy Farrah Fowler'ı canlandırdı. Sitcom'daki rolüyle "Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dalında Eleştirmenlerin Seçimi Televizyon Ödülü'nü kazandı. Ancak bunun yanı sıra California Los Angeles Üniversitesi'ne (UCLA) katıldı. 2007 yılında doktora derecesini aldı.
4. JAMES FRANCO, DOKTORA SAHİBİ
New York'a taşındı ve burada Columbia Üniversitesi'nde yazarlık alanında yüksek lisans ve New York Üniversitesi'nde film yapımcılığı alanında diploma aldı. Franco aynı zamanda doktora derecesine sahiptir.
5. STEVE MARTIN, FİLOZOF
Steve Martin Pembe Panter filminde rol aldı. Liseden mezun olduktan sonra Santa Ana Koleji'ne gitti ve burada İngilizce drama ve şiir dersleri aldı. Daha sonra felsefe alanında uzmanlaşmak için California Eyalet Üniversitesi Long Beach'e katıldı. Dünyanın en büyük ve en eski yüksek IQ topluluğu olan Mensa örgütünün bir parçasıdır.
6. CONAN O'BRIEN, TARİH ALANINDA DOKTORA
Conan O'Brien, Conan O'Brien ile Late Night'ta ve NBC'nin en çok izlenen gece programı The Tonight Show'da çalıştı. Ayrıca Hispanik Amerikan kültürü üzerine çalıştı ve doktora derecesini aldı. Sanat tarihi alanında lisans ve Yale Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesini kazandı.
7. KRISTEN STEWART, SİNİRSEL AKTARIM MAKALESİ
Aktris Kristen Stewart, 2008 yılında Alacakaranlık'ta Bella Swan'ı canlandırmasıyla üne kavuştu. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra evinde okumaya devam etti ve mezun oldu. Daha sonra Stewart, Cornell Üniversitesi aracılığıyla, sinir tarzı aktarımın nasıl kullanılacağına ilişkin bir çalışmanın ortak yazarlığını yaptı.
8. GERARD BUTLER, AVUKAT
Gerard Butler, Lara Croft: Tomb Raider — The Cradle of Life , The Phantom of the Opera gibi birçok popüler filmde rol aldı.Paisley'deki St Mirin's & St Margaret's Lisesi'nde okudu ve burada çok iyi notlar aldı. Bu onun Glasgow Üniversitesi'nin hukuk fakültesine girmesine izin verdi. Mezun olduktan sonra Edinburgh'taki bir hukuk firmasında stajyer avukat olarak iş buldu ancak görünüşe göre hayatın onun için başka planları vardı.
9. JODIE FOSTER, AMERİKAN EDEBİYATINDA YÜKSEK DERECE
Jodie Foster'ın uzun ve geniş bir sinema kariyeri var. En çok Panic Room filmindeki başrolüyle ve The Simpsons'taki Maggie rolüyle tanınıyor. Yale Üniversitesi'nden Afro-Amerikan Edebiyatı alanından mezun oldu. Fransızca'yı o kadar iyi konuşuyor ve iletişim kuruyor ki, birçok filmde bu dilde rol aldı ve dublaj yaptı . Ayrıca Almanca, İtalyanca ve İspanyolca da biliyor.
10. SHAQUILLE O'NEAL, EĞİTİM ALANINDA DOKTORA
Shaquille O'Neal dünyadaki en ünlü emekli basketbolculardan biridir. Hatta 4 NBA şampiyonluğu bile kazandı. Ancak bunun dışında Louisiana Eyalet Üniversitesi'ne gitti ve burada genel çalışmalar alanında lisans ve siyaset bilimi alanında yan dal ile mezun oldu. Miami'deki Barry Üniversitesi'nden eğitim alanında doktora derecesi alana kadar daha fazla çalışmaya devam etti.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynak: Instagram, IMDb