Villa vurgunu! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle bu yıl otel yerine kiralık villaları tercih eden vatandaşlar, siber dolandırıcıların radarına girdi. Vatandaşlar Covid-19 kısıtlamalarının esnetildiği bir yaz tatiline hazırlanırken, siber dolandırıcılar da pandemiyi fırsat bilerek online rezervasyon sitelerini birebir kopyalayıp indirimli ve daha ucuz ilanlarla tatil planı yapmak isteyenleri dolandırmaya çalışıyor.

Siber güvenlik kuruluşu Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, dolandırıcı e-postalara, telefon görüşmelerine, sahte web sitelerine sosyal medyadaki paylaşımlara ve arama motorlarındaki sahte site reklamlarına karşı temkinli olunması gerektiğini söyledi.

GERÇEK SİTELERDEKİ VİLLA FOTOĞRAFLARINI KULLANIYORLAR

Pandemi kısıtlamalarıyla geçen ayların ardından denize girmek ve güneşlenmek için büyük bir havuza sahip sahil villasında iki hafta geçirmek, tüm yılın yorgunluğunu atmak isteyenlerin en büyük hayalleri arasında. Ancak son zamanlarda giderek artan sayıda kişi binlerce liraya kiraladıkları villanın gerçekte hiç olmadığını ve rezervasyon yaptıkları web sitesinin ortadan kaybolduğunu fark ettikleri için tatil planları kabusa dönüşüyor.

Tatile çıkmak isteyenleri, alışılmadık bir durum olan bu pazardaki dolandırılma potansiyelinin farkında olmaları konusunda uyaran Alev Akkoyunlu, “Sahte web sitelerinde, tipik olarak yer adı, ‘yaz’, ‘villa’ veya ‘kiralık’ gibi anahtar kelimelerin karışımını içeren ve resmi site gibi görünen adlar bulunuyor. Meşru villaların detayları genellikle başka sitelerden çalınıyor. İlk başlarda dolandırıcıların web siteleri amatör görünüyordu ve çok fazla çaba sarf edilmiyordu. Artık resmi web sitelerini kapsamlı bir şekilde kopyalıyorlar ve benzer farklı bir web sitesi adı kullanıyorlar” dedi.

Dolandırıcıların talebin arzı aşması durumunda fiyatların yükselebileceği Ege ve Akdeniz’deki popüler tatil beldelerini hedeflediğine dikkat çeken Akkoyunlu, “Şüphe uyandırmamak için fiyatlar makul aralıklarda tutuluyor ve inanılmaz fiyatlar gösterilmiyor. Bir villa başka bir sitede 20.000 TL’ye mal olurken dolandırıcılar aynı villayı 12.000 TL’ye sunuyorlar” açıklamasında bulundu.

VİLLA KİRALAYACAKLARA 7 KRİTİK UYARI

Tatilde villa kiralamayı planlayanların temkinli olması gerektiğini söyleyen Alev Akkoyunlu, şu 7 uyarıda bulundu:

1- Banka havalesi ile ödeme yapmaktan kaçının. Kredi veya banka kartınızı kullanın. Her zaman sanal kart ile işlem yapın.

2- Yaz aylarında tatil rezervasyonu yapmanın heyecanına kapıldığınızda hızlıca konaklamak için yer ayırmaya odaklanırsınız. Konaklamayı planladığınız bölgedeki diğer benzer villaların fiyatlarını mutlaka kontrol edin. Kiralamak istediğiniz villa diğer villalardan çok daha düşükse veya hemen rezervasyon yaptırmanız gerekiyorsa, nedenini sorgulayın. İçgüdülerinize güvenin. Gerçek olamayacak kadar iyi görünen teklifler genellikle gerçek değildir.

3- Bu amaçla açılan sahte web siteleri, gerçekte mevcut olmayan lüks villaların ve dairelerin fotoğraflarını kullanabilir. Bunlar genellikle indirimli fiyatlarla sunulur ve asla iade edilmeyen depozito gerektirir. Mümkünse, doğrudan TÜRSAB üyesi olan saygın bir seyahat şirketi ya da acentesi aracılığıyla rezervasyon yaptırın. Her zaman bilinen web sitelerini ve uygulamaları kullanın.

4- Mülkün sahibini ve ayrıntılarını öğrendikten sonra, biraz araştırma yapmak için Google’da arama yapın. Google haritalarda adresi doğrulayabilir ve sokak görünümü özelliğini kullanabilirsiniz. İlanlardaki fotoğrafların sokak görünümündeki görsellerle eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.

5- Villa için rezervasyon yaptığınızda imzalamanız için size bir rezervasyon sözleşmesi gönderilmelidir. Bu, tatilin hüküm ve koşullarını ana hatlarıyla belirtir ve tesis adresi gibi ayrıntıları içermelidir.

6- Siz kiraladıktan sonra mülkün müsaitlik takviminin güncellenmesi gerekir. Eğer güncellenmiyorsa büyük bir ihtimalle aynı tarihlerde defalarca kez farklı kişilere kiralanacaktır.

7- Mülkün fotoğrafları için tersine görsel arama yapın. Görsele sağ tıklayın ve 'Google içinde resim ara' seçeneğini seçin. Aynı fotoğrafın birkaç farklı mülk için kullanıldığını görürseniz, muhtemelen bir dolandırıcılıktır.