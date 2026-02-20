Canlı
        Sahura kalkmadan oruç tutulur mu, niyetsiz oruç kabul olur mu? Ramazan'da oruca nasıl, ne zaman niyet edilir?

        Sahura kalkmadan ve niyet etmeden oruç tutulur mu? Niyetsiz oruç kabul olur mu?

        On bir ayın sultanı Ramazan'ın başlamasının ardından milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getiriyor. Oruç için imsak vaktinden önce sahura kalkılıp niyet edilmesi gerekiyor. Ancak sahura kalkamayan ya da uyanamayan bazı vatandaşlar, bu durumda orucun kabul olup olmadığını merak ediyor. Peki, Diyanet'e göre niyet etmeden oruç tutulur mu, sahura kalkmadan tutulan oruç kabul olur mu? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 20.02.2026 - 11:55 Güncelleme: 20.02.2026 - 11:55
        Mübarek Ramazan Ayı ile birlikte milyonlarca vatandaş oruç tutmaya başladı. Sahurun, her il için belirlenen imsak vaktinden önce yapılması ve yeme-içmenin bu vakitten önce tamamlanması gerekiyor. İmsak vaktinin geç saatlere denk gelmesinden ötürü vatandaşlar, sahura kalkmadan oruç tutmanın hükmünü merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, niyetsiz oruç hakkında açıklama yaptı. Bu kapsamda “Ramazan’da sahura kalkmadan ve niyet etmeden oruç tutulur mu, niyetsiz oruç kabul olur mu?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

        Sahura kalkmadan tutulan oruç, niyet şartı yerine getirildiği sürece geçerlidir ve kabul olur. Ancak sahur, Peygamberimizin sünneti olduğundan sevap kazanmak ve orucu kolaylaştırmak için tavsiye edilir. Sağlık açısından da sahur yapmak vücudu destekler.

        NİYETSİZ ORUÇ KABUL OLUR MU?

        Diyanet İşleri Başkanlığı, niyetsiz orucun kabul olup olmadığına dair yaptığı açıklamada, “Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.” ifadelerine yer verdi.

        Buna göre, orucun geçerli olması için niyet şarttır. Niyet kalben yeterlidir; sahura kalkmak da niyet yerine geçiyor.

        ORUCA NE ZAMAN, NASIL NİYET EDİLİR?

        Ramazan orucuna niyet etme süresi, akşam güneş battıktan sonra başlar ve ertesi gün öğle vaktine kadar devam eder. İmsaktan sonra niyet edilecekse, bu zamana kadar orucu bozacak bir şey yapılmamış olması şarttır.

        Niyet ederken “Niyet ettim yarınki oruca” demek yeterlidir. Ancak en faziletlisi, gece vakti “Niyet ettim yarınki Ramazan orucunu tutmaya” diye açıkça niyet etmektir. Öte yandan Ramazan ayında her gün için ayrı ayrı niyet edilmesi gerekir.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
