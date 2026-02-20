NİYETSİZ ORUÇ KABUL OLUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı, niyetsiz orucun kabul olup olmadığına dair yaptığı açıklamada, “Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.” ifadelerine yer verdi.

Buna göre, orucun geçerli olması için niyet şarttır. Niyet kalben yeterlidir; sahura kalkmak da niyet yerine geçiyor.