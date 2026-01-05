Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Sait Faik Hikâye Armağanı başvuruları başladı

        Sait Faik Hikâye Armağanı başvuruları başladı

        Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye İş Bankası ve Kültür Yayınları iş birliğiyle her yıl bir öykü yazarına verilen Sait Faik Hikâye Armağanı'na başvurular başladı. Armağan ile birlikte ilk kez geçen sene verilmeye başlanan Doğan Hızlan Özel Ödülü de sahibini bulacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 11:44 Güncelleme: 05.01.2026 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sait Faik Hikâye Armağanı başvuruları başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Usta yazar Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak adına her yıl bir öykücüye verilen ve Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye İş Bankası ve Kültür Yayınları’nın iş birliğiyle düzenlenen 72. Sait Faik Hikâye Armağanı’na başvurular başladı.

        Yarışmaya katılacak yazarların, başvuru yapacakları hikâye kitabından on beş (15) nüshayı, 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Darüşşafaka Cemiyetine elden ya da posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Yarışmaya daha önce Armağan’ı kazanmamış yazarların 2025 yılında yayımlanmış ve herhangi bir ödül almamış olan hikâye kitapları katılabiliyor.

        Ön jüri ve jürinin değerlendirme süreçlerinin ardından kısa liste nisanda, yarışmanın kazananı ise mayıs ayı içinde açıklanacak.

        REKLAM

        Doğan Hızlan Özel Ödülü

        Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı’nın Onursal Jüri Başkanı Doğan Hızlan adına ilk kez geçtiğimiz sene verilen “Doğan Hızlan Özel Ödülü”, bu yıl da yeni sahibini bulacak. Kısa listeye kalan yazarlardan birine takdim edilecek bu özel ödül, Armağan’ın nihai sonucuyla birlikte duyurulacak.

        72. Sait Faik Hikâye Armağanı ve Doğan Hızlan Özel Ödülü’nün ön jürisi, Emrah Kolukısa’nın koordinatörlüğünde toplanacak. Ön jüride Seray Şahinler Demir, Eray Ak ve Ali Bulunmaz yer alıyor. Jüri ise İhsan Yılmaz, Faruk Duman, Cemil Kavukçu, Nazan Aksoy, Seval Şahin, Darüşşafaka Cemiyeti eski Başkan Vekili Beşir Özmen ve Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali’den oluşuyor.

        REKLAM

        Bugüne kadar Haldun Taner, Orhan Kemal, Necati Cumalı, Adalet Ağaoğlu, Ayşe Kulin, Selim İleri, Oya Baydar, Bilge Karasu, Mehmet Günsür, Yekta Kopan, Melisa Kesmez, Şermin Yaşar ve Ayşegül Devecioğlu gibi değerli yazarların kazandığı Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı, geçtiğimiz yıl “Şimdi Dönecek Dünya” adlı hikâye kitabıyla Burçe Bahadır’a verildi. Doğan Hızlan Ödülü’nü ise “Öteki Hayvanlar” adlı eseriyle Derya Sönmez aldı.

        İş Bankası Kültür Yayınları’nın Darüşşafaka’ya bağışı sürüyor

        Sait Faik Abasıyanık’ın eserlerinin 2011 yılından Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın uhdesinde bulunan telif hakları, 1 Ocak 2025 tarihinde serbest kaldı. Kültür Yayınları, bu tarihten sonra da Türk edebiyatının köşe taşlarından Abasıyanık’ın anısına saygı amacıyla, satışı yapılacak tüm kitaplarından elde edilecek gelirden, yazarın vasiyetine uygun bir biçimde Darüşşafaka Cemiyetine bağış yapmaya devam ediyor.

        REKLAM

        Sait Faik Hikâye Armağanı

        1955 yılında yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından hayata geçirilen Sait Faik Hikâye Armağanı, Makbule Hanım'ın 1964 yılındaki vefatının ardından Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sürdürülüyor. Sait Faik’in annesi Makbule Abasıyanık’ın vasiyeti doğrultusunda her yıl, dönemin önde gelen edebiyat ustalarından oluşan jüri, o yıl içinde yazılmış en iyi öyküyü seçerek yazara Sait Faik Hikâye Armağanı’nı takdim ediyor.

        2012 yılından itibaren Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından sunulan, geçtiğimiz yıl itibarıyla da Kültür Yayınları’nın yanı sıra Türkiye İş Bankası’nın iş birliğiyle verilen Sait Faik Hikâye Armağanı, edebiyat dünyamızın en önemli ödülleri arasında yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İsviçre'deki yangın faciasının başladığı anlar ortaya çıktı

         İsviçre'de yılbaşı akşamı bir kayak merkezindeki barda 40 kişinin hayatını kaybettiği yangının başladığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

        #Türkiye İş Bankası ve Kültür Yayınları
        #İş Sanat
        #Sait Faik Hikâye Armağanı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu
        Bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!
        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!
        Yürek yakan haber... 3 metrelik ölüm!
        Yürek yakan haber... 3 metrelik ölüm!
        Yarış değil katliam! 3 genci ezip öldürdü!
        Yarış değil katliam! 3 genci ezip öldürdü!
        Rahatlatıcı mı değil mi: Beyaz gürültü nedir?
        Rahatlatıcı mı değil mi: Beyaz gürültü nedir?
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar