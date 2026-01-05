Sait Faik Hikâye Armağanı başvuruları başladı

Usta yazar Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak adına her yıl bir öykücüye verilen ve Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye İş Bankası ve Kültür Yayınları’nın iş birliğiyle düzenlenen 72. Sait Faik Hikâye Armağanı’na başvurular başladı.

Yarışmaya katılacak yazarların, başvuru yapacakları hikâye kitabından on beş (15) nüshayı, 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Darüşşafaka Cemiyetine elden ya da posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Yarışmaya daha önce Armağan’ı kazanmamış yazarların 2025 yılında yayımlanmış ve herhangi bir ödül almamış olan hikâye kitapları katılabiliyor.

Ön jüri ve jürinin değerlendirme süreçlerinin ardından kısa liste nisanda, yarışmanın kazananı ise mayıs ayı içinde açıklanacak.

Doğan Hızlan Özel Ödülü

Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı’nın Onursal Jüri Başkanı Doğan Hızlan adına ilk kez geçtiğimiz sene verilen “Doğan Hızlan Özel Ödülü”, bu yıl da yeni sahibini bulacak. Kısa listeye kalan yazarlardan birine takdim edilecek bu özel ödül, Armağan’ın nihai sonucuyla birlikte duyurulacak.

72. Sait Faik Hikâye Armağanı ve Doğan Hızlan Özel Ödülü'nün ön jürisi, Emrah Kolukısa'nın koordinatörlüğünde toplanacak. Ön jüride Seray Şahinler Demir, Eray Ak ve Ali Bulunmaz yer alıyor. Jüri ise İhsan Yılmaz, Faruk Duman, Cemil Kavukçu, Nazan Aksoy, Seval Şahin, Darüşşafaka Cemiyeti eski Başkan Vekili Beşir Özmen ve Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali'den oluşuyor.

Bugüne kadar Haldun Taner, Orhan Kemal, Necati Cumalı, Adalet Ağaoğlu, Ayşe Kulin, Selim İleri, Oya Baydar, Bilge Karasu, Mehmet Günsür, Yekta Kopan, Melisa Kesmez, Şermin Yaşar ve Ayşegül Devecioğlu gibi değerli yazarların kazandığı Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı, geçtiğimiz yıl "Şimdi Dönecek Dünya" adlı hikâye kitabıyla Burçe Bahadır'a verildi. Doğan Hızlan Ödülü'nü ise "Öteki Hayvanlar" adlı eseriyle Derya Sönmez aldı.

İş Bankası Kültür Yayınları'nın Darüşşafaka'ya bağışı sürüyor

Sait Faik Abasıyanık'ın eserlerinin 2011 yılından Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın uhdesinde bulunan telif hakları, 1 Ocak 2025 tarihinde serbest kaldı. Kültür Yayınları, bu tarihten sonra da Türk edebiyatının köşe taşlarından Abasıyanık'ın anısına saygı amacıyla, satışı yapılacak tüm kitaplarından elde edilecek gelirden, yazarın vasiyetine uygun bir biçimde Darüşşafaka Cemiyetine bağış yapmaya devam ediyor.