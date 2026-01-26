Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sipay Bodrum FK Sakaryaspor: 0 - Bodrum FK: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor: 0 - Bodrum FK: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti. İsmail Tarım ve Zdravko Dimitrov'un golleriyle 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Bodrum FK, puanını 36'ya yükseltti. Sakaryaspor ise haftayı 23 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 22:04 Güncelleme: 26.01.2026 - 22:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK, 6 maçlık hasrete son verdi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Sakaryaspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Bodrum FK oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 44'te İsmail Tarım ve 69. dakikada Zdravko Dimitrov attı.

        Bu sonuçla birlikte ligde 6 maç sonra kazanan Bodrum FK, puanını 36'ya çıkardı. Sakaryaspor ise 23 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Boluspor'a konuk olacak. Bodrum FK, Serik Spor'u ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Rojin Kabaiş'in, sanal medya hesabı için ebeveynlere tavsiyeler verdiği görüntüsü ortaya çıktı

        Van'da 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in (21), üniversiteye gitmeden önce sanal medya hesabı için ebeveynlere yönelik çektiği video ortaya çıktı.  (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Şefkat TIR'ları yola çıktı
        Şefkat TIR'ları yola çıktı
        Eski sevgilisini öldürdü: Amacım korkutmaktı
        Eski sevgilisini öldürdü: Amacım korkutmaktı
        Beşiktaş'ta rota Luis Henrique!
        Beşiktaş'ta rota Luis Henrique!
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        USS Abraham Lincoln Orta Doğu'da konuşlandırıldı
        USS Abraham Lincoln Orta Doğu'da konuşlandırıldı
        26 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        26 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi