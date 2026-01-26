Sakaryaspor: 0 - Bodrum FK: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti. İsmail Tarım ve Zdravko Dimitrov'un golleriyle 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Bodrum FK, puanını 36'ya yükseltti. Sakaryaspor ise haftayı 23 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Sakaryaspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Bodrum FK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 44'te İsmail Tarım ve 69. dakikada Zdravko Dimitrov attı.
Bu sonuçla birlikte ligde 6 maç sonra kazanan Bodrum FK, puanını 36'ya çıkardı. Sakaryaspor ise 23 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Boluspor'a konuk olacak. Bodrum FK, Serik Spor'u ağırlayacak.