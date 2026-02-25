Canlı
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor Caner Erkin'le yolları ayırdı - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor Caner Erkin'le yolları ayırdı

        1. Lig ekibi Sakaryaspor, 37 yaşındaki deneyimli sol bek Caner Erkin ile yolların ayrıldığını açıkladı. Caner Erkin, Sakarya formasıyla çıktığı 12 maçta 4 kırmızı kart görerek dikkat çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Sakaryaspor Caner Erkin'le yolları ayırdı

        1’inci Lig’de alt sıralardan kurtulma yarışı veren Sakaryaspor’da sezon başında takıma dahil edilen Caner Erkin ile karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı.

        Yeşil-beyazlı forma ile bu sezon 12 maçta görev yapan Caner Erkin 4 kırmızı kart gördü.

        Gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle 11 maç kaçıran tecrübeli futbolcu ile ilgili Sakaryaspor’dan yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

