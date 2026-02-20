Canlı
        Sakaryaspor'da Hakan Kutlu dönemi sona erdi! - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor'da Hakan Kutlu dönemi sona erdi!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

        Giriş: 20.02.2026 - 23:06 Güncelleme: 20.02.2026 - 23:06
        Sakaryaspor'da Hakan Kutlu dönemi sona erdi!
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdığını bildirdi.

        Kulübün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Teknik direktörümüz Hakan Kutlu ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Devre arasında teknik direktörlüğe getirilen Kutlu ile 7 maça çıkan Sakaryaspor, 5 mağlubiyet 2 beraberlik yaşadı.

