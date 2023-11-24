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        Sakaryaspor-Erzurumspor FK: 2-2 (MAÇ SONUÇ)

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelen Sakaryaspor ile Erzurumspor FK 2-2 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 22:46 Güncelleme: 24.11.2023 - 22:46
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        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kaldı.

        Stat: Yeni Sakarya Atatürk

        Hakemler: Alper Akarsu, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo (Dk. 50 Burak Süleyman), Rotman, Sinan Kurt, Donkor, Murat Cem Akpınar (Dk. 81 Mikail Okyar), Hasan Kılıç (Dk. 81 Rashad Muhammed), Roshi (Dk. 73 Dino), Del Valle, Bülent Cevahir, Oğuz Yıldırım

        Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Fırat Şaşi (Dk. 46 Muhammed Furkan Özhan), Hasan Batuhan Artarslan, Sefa Akgün (Dk. 73 Alican Özfesli), Eren Tozlu, Rosheuvel (Dk. 83 Shala), Özgür Sert (Dk 90+3 Muhammed Emin Yavaş), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp

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        Goller: Dk. 34 Del Valle, Dk. 84 Mikail Okyar (Sakaryaspor), Dk. 58 Eren Tozlu, Dk. 74 Rosheuvel (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 27 Hasan Kılıç, Dk. 56 Rotman, Dk. 58 Sinan Kurt (Sakaryaspor), Dk.13 Orhan Ovacıklı, 45+1 Celal Hanalp, Dk. 54 Mustafa Yumlu, Dk. 84 Alican Özfesli, Dk. 90+5 Muhammed Furkan Özhan, Dk. 90+7 Shala (Erzurumspor FK)

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