Milli aranın kendilerine iyi geldiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Oyuncularımızın iştahı çok iyiydi. Çok iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Mental olarak da birçok şeyi halletmeye çalıştık. Takım olarak hazırız. Aytemiz Alanyaspor kendi sahasında çok etkili bir takım. Kenarları çok iyi kullanıyorlar, kenarlardan gelen toplarla 18 içerisinde becerisi çok yüksek santrforu Cisse'yi buluşturuyor.
Takım halinde bunu nasıl engelleriz diye, savunmada bir takım zaafları var bunlara yönelik çalışma gerçekleştirdik. Deplasmanda kolay yenilen bir takım değiliz. Dirençli, iyi bir takımız. Bir an önce bulunduğumuz yerden çıkmak istiyoruz. Oyuncularımız da inançlı. Kazanırsak çok önemli bir ivmeyi atlamış olacağız ama kaybetmemek de bizim için önemli" dedi.
"SAKHO'NUN BELİNDE BİR DE KAFASINDA BİR SORUNU VAR"
Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde sakat oyunculara dair de bilgiler veren Aybaba, "Shehu'nun ayağında sakatlığı var, bu maçta kadroda olmayacak. Sakho'nun da belinde bir sorun var, bir de kafasında bir sorunu var. İkisini çözersek kamp kadrosunda olacak. Belinde bir sakatlığı var, bu antrenmana çıkmasını engelliyor. Yarın da Alanya'da bir idman yapacağız. Eğer kadroda yer alırsa orada kontrol edip, durumuna bakacağız. Şu an kadroda yer alıp, yer almayacağı belli değil" diye konuştu.
Öte yandan Bursaspor, bu sabah gerçekleştirdiği antrenman ile birlikte Aytemiz Alanyaspor maçının Bursa'daki hazırlıklarını tamamladı. Yeşil beyazlı ekipte belinde ağrıları olan Sakho'nun tedavisi ve salon programı uygulanırken antrenmana katılamadı. Sağ arka adalesinde zorlanma olan ve antrenmana çıkmayan Shehu'nun da tedavisi sürdü.
Yüzünde sağ maxilla kırığı olan Onur Atasayar özel bir maskeyle antrenmanda yer alırken, sakatlığını tamamen atlatan Barış Yardımcı da takımla birlikte çalışmalarına devam ediyor. Bu akşam saat 18:15 uçağı ile Alanya'ya gidecek ve son çalışmasını yarın Alanya'da yapacak Bursaspor daha sonra maç saatini bekleyecek. Karşılaşma 6 Nisan Cumartesi günü oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.
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