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        Haberler Dünya Samos Adası'nda dikkat çeken anlar! Göçmenleri indirip gitti | Dış Haberler

        Samos Adası'nda dikkat çeken anlar! Göçmenleri indirip gitti

        Samos Adası'nda bir göçmen botu, göçmenleri indirip hızla ikinci sefere döndü.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 12.06.2025 - 17:10 Güncelleme: 12.06.2025 - 17:10
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        Samos Adası'nda dikkat çeken anlar!
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        Yunanistan'ın Samos Adası'nda dikkat çeken anlar yaşandı. Sahile yanaşan bir göçmen botu, karaya kaçak göçmenleri bıraktıktan sonra hızla geri dönerek ikinci seferine yöneldi.

        Olay anına tanık olanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Yunan Sahil Güvenliği'nin durumdan habersiz olması dikkat çekti.

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