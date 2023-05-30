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Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin tarihi

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanı başladı. Manchester City ile Inter karşı karşıya gelecek. İstabul’da oynanacak büyük final öncesi nefesler tutuldu. Inter Şampiyonlar Ligi kupasını daha önce 3 defa kazanırken diğer tarafta Manchester City kazanması durumunda kupayı ilk defa müzesine götürecek. Peki, 2023 Şampiyonlar Ligi Manchester City Inter final maçı ne zaman, hangi stadyumda oynanacak? İşte detaylar…

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  • Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin tarihi

    Türkiye, Şampiyonlar Ligi finaline tarihinde ilk defa 2004-2005 sezonunda Milan Liverpool karşılaşmasıyla ev sahipliği yapmıştı. İstanbul’da düzenlenen unutulmaz Şampiyonlar Ligi finalinde Milan, Liverpool karşısında 3-0 öne geçmiş, Kırmızılar ise geriden gelip önce 3-3 beraberliği yakalamış ve ardından kupayı kaldırmıştı. UEFA; dev organizasyonun finalini İstanbul’dan iki kez aldı. İlk olarak 2020’deki finali Lizbon’a daha sonra 2021 finalini, pandemi sebebiyle Porto’ya verdi. Ve beklenen tarih geldi. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? işte 2023 İstanbul finalinin oynanacağı stadyum ve tarih...
  • Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin tarihi

    2023 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İSTANBUL’DA

    Şampiyonlar Ligi final karşılaşması 10 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 22:00’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Dev final öncesi şampiyonluk kupası İstanbul’a geldi.
  • Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin tarihi

    ŞAMPİYONAR LİGİ FİNAL BİLETİ

    UEFA tarafından yapılan açıklamada "72 bin biletten toplam 47 bin 200'ü taraftarlar ve genel halk tarafından satın alınabilir. Finale kalan iki takımın her biri, kendi taraftarları için 20'şer bin bilet temin edecek. Kalan biletler dünya çapındaki taraftarlara UEFA.com/tickets üzerinden satışa sunuluyor. Başarılı olan adaylar e-posta ile bilgilendirilecek ve tahsis edilen fiyat kategorisinde en fazla iki bilet satın alınabilecek.” ifadelerine yer verdi.
  • Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin tarihi

    25 – 28 Nisan 2023 tarihleri arasında satışa sunulan final maçı biletleri talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirilmişti.  

    Kura çekilişinin sonucu 9 Mayıs tarihinde belli oldu.

    Biletler, UEFA'nın resmi bilet uygulaması "UEFA Mobile Tickets" aracılığıyla taraftarlara maçtan birkaç gün önce ulaştırılacak.
  • Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin tarihi

    UEFA BİLET FİYATLARI NE KADAR?

    2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının bilet fiyatları;

    1. Kategori 690 Euro,

    2. Kategori 490 Euro,

    3. Kategori 180 Euro,

    4. Kategori 70 Euro olarak belirlendi.

    Engelli biletleri ise 70 Euro’dan satışa sunulacak ve ücretsiz bir refakatçi bileti de içerecek.Futbolseverler, kendilerine ayrılan kategoride en fazla 2 (iki) adet bilet satın alabilecek.
  • Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin tarihi

    ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Şampiyonlar Ligi finali Exxen ve TV8’den canlı olarak ekranlara gelecek. 
  • Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin tarihi

    2023 ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPU

    Topun üzerinde 3 farklı desene sahip yıldız bulunuyor ve bu yıldızlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü temsil ediyor.

     

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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