ŞAMPİYONAR LİGİ FİNAL BİLETİ

UEFA tarafından yapılan açıklamada "72 bin biletten toplam 47 bin 200'ü taraftarlar ve genel halk tarafından satın alınabilir. Finale kalan iki takımın her biri, kendi taraftarları için 20'şer bin bilet temin edecek. Kalan biletler dünya çapındaki taraftarlara UEFA.com/tickets üzerinden satışa sunuluyor. Başarılı olan adaylar e-posta ile bilgilendirilecek ve tahsis edilen fiyat kategorisinde en fazla iki bilet satın alınabilecek.” ifadelerine yer verdi.