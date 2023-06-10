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Şampiyonlar Ligi finalistleri İnter Manchester City kadro değeri ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali geldi çattı. 2022-23 sezonunun finalinde İnter Manchester City İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyum’unda kozlarını paylaşacak. Dev karşılaşma öncesi merak edilen konulardan bir diğeri ise büyük finalin kadro değeri oldu. Peki, İnter ve Manchester City kadro değeri ne kadar, en değerli futbolcu hangisi? İşte merak uyandıran konular hakkında bilgiler…

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  • Şampiyonlar Ligi finalistleri İnter Manchester City kadro değeri ne kadar?

    Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, dünyanın en değerli ligi olarak öne çıkan İngiltere Premier Lig’de Manchester City’nin kadrosu dudak uçuklatıyor. 1,05 milyar euro’yu bulan kadronun en değerli oyuncusu 22 yaşında ki Erling Haaland. Diğer tarafta ise İnter, 534,45 milyon euro ile mütevazı bir kadro değerine sahip. İşte, Machester City ile İnter’in tek tek futbolcu değerleri…
  • Şampiyonlar Ligi finalistleri İnter Manchester City kadro değeri ne kadar?

    MANCHESTER CITY KADRO DEĞERİ

    Erling Halaand, geçen sezon başında Borussia Dortmund'dan 60 milyon bonservis bedeli karşılığında City'ye transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, 170 milyon euro'yla bir sezon içinde değerini yaklaşık 3 kat artırdı.
  • Şampiyonlar Ligi finalistleri İnter Manchester City kadro değeri ne kadar?

    110 milyon euro ile İngiliz kanat Phil Foden var.
  • Şampiyonlar Ligi finalistleri İnter Manchester City kadro değeri ne kadar?

    Foden'ı 80'er milyon euro ile orta saha oyuncuları Belçikalı Kevin De Bruyne ve  Portekizli Bernardo Silva takip ediyor.
  • Şampiyonlar Ligi finalistleri İnter Manchester City kadro değeri ne kadar?

    Rodri, 75 milyon
  • Şampiyonlar Ligi finalistleri İnter Manchester City kadro değeri ne kadar?

    Portekizli savunmacı Ruben Dias ve İngiliz kanat Jack Grealish'in ise değeri 70 milyon euro.
  • Şampiyonlar Ligi finalistleri İnter Manchester City kadro değeri ne kadar?

    Julian Alvarez'in 50, Brezilyalı kaleci Ederson'un 45, stoper Nathan Ake ile ön libero Kalvin Phillips'in 35'er milyon euro'luk tahmini piyasa değeri bulunuyor.
  • Şampiyonlar Ligi finalistleri İnter Manchester City kadro değeri ne kadar?

    Manchester City kaptanı İlkay Gündoğan ise 25 milyon euro tahmini piyasa değerine sahip.
  • Şampiyonlar Ligi finalistleri İnter Manchester City kadro değeri ne kadar?

    INTER KADRO DEĞERİ

    Inter'in en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu konumunda, bu sezon çıktığı 56 maçta 28 gol ve 11 asiste imza atan Lautaro Martinez yer alıyor. Arjantinli santrforun tahmini bonservis bedeli olarak 80 milyon euro değer biçiliyor.
  • Şampiyonlar Ligi finalistleri İnter Manchester City kadro değeri ne kadar?

    Nicola Barella,70 milyon euro
  • Şampiyonlar Ligi finalistleri İnter Manchester City kadro değeri ne kadar?

    Milan Skriniar, 60 milyon euro

    Alessandro Bastoni, 55 euro

    Romelu Lukaku, 40 milyon euro
  • Şampiyonlar Ligi finalistleri İnter Manchester City kadro değeri ne kadar?

    Milano ekibinde orta sahanın en önemli isimleri arasında gösterilen 29 yaşındaki milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ise 35 milyon euro tahmin piyasa değerine sahip.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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