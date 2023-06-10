Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, dünyanın en değerli ligi olarak öne çıkan İngiltere Premier Lig’de Manchester City’nin kadrosu dudak uçuklatıyor. 1,05 milyar euro’yu bulan kadronun en değerli oyuncusu 22 yaşında ki Erling Haaland. Diğer tarafta ise İnter, 534,45 milyon euro ile mütevazı bir kadro değerine sahip. İşte, Machester City ile İnter’in tek tek futbolcu değerleri…