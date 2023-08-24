Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve hangi gün? 2023-2024 Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu mu?
Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı için artık nefesler tutulmuş durumda. Bu sezon da 32 takımın yer alacağı turnuva için temsilcimiz Galatasaray da Molde ile kozlarını paylaşıyor. Peki, şimdiden gözlerin çevrildiği Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak ve gruplar nasıl belirlenecek?
Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı hafta itibariyle başladı. Süper Lig şampiyonu temsilcimiz Galatasaray'ın da boy gösterdiği turda artık gözler rövanş maçlarına çevrildi. Söz konusu maçların ardından devler liginin grupları şekillenecek. İşte, grup kuralarının tarihleri ve diğer detaylar hakkında bilgiler...
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi'nde son eleme turu olan play-off maçlarının ilki dün gece itibariyle tamamlandı.
Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı ve ilk maçında deplasmanda Molde'yi 3-2 yendiği turun ardından gözler kura çekimine çevrilecek.
Kura çekiminin ise 29-30 Ağustos tarihlerindeki rövanş maçlarının ardından 1 Eylül Cuma günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.
GALATASARAY KAÇINCI TORBADA YER ALACAK?
Temsilcimiz Galatasaray, play-offlarda karşılaştığı Molde'yi turnuvanın dışına itmesi halinde 3. ya da 4. torbadan devler ligine katılacak.
GRUP TORBALARI NASIL OLUŞTURULACAK?
Kulüpler, 2023 UEFA kulüp katsayılarına göre 4 torbaya yerleştirilecek. 2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile 2022-23 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu ve 2022 UEFA ülkeler sıralamasına göre ilk 6 ülkenin lig şampiyonları 1. torbayı oluşturacak.
Diğer takımlar, 2022 UEFA takım katsayıları'na göre 2. , 3. ve 4. torbalara ayrılacak. Aynı ülke takımları aynı grupta yer almayıp, aynı tarih veya aynı saatlere maçları denk getirilmeyecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2023-24 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması, 19 Eylül 2023'te başlayıp 13 Aralık 2023'te sona erecek. Bu aşamada 32 takım gruplarda ilk iki sırayı almak için mücadele edecek.
Gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar 2023-24 UEFA Avrupa Ligi eleme aşaması play-off turuna dahil olurken, sonuncu bitirenler ise Avrupa kupalarına veda edecek.