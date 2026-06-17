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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu kuraları çekildi!

        Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu kuraları çekildi!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu kura çekimi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 14:06 Güncelleme:
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        İşte Devler Ligi'nde ikinci eleme turu kuraları!

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.

        Lig aşamasından turnuvaya katılan Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile eşleşti.

        İkinci eleme turu maçları, 21-22 ve 28-29 Temmuz'da oynanacak.

        Eşleşmeler şöyle:

        ŞAMPİYONLAR YOLU

        Mjallby (İsveç) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Inter Club d'Escaldes (Andorra)

        Tre Fiori (San Marino) / Larne (Kuzey İrlanda) - Kızılyıldız (Sırbistan)

        Sabah (Azerbaycan) / The New Saints (Galler) - Vardar (Kuzey Makedonya) / Kuopio (Finlandiya)

        Klaksvik (Faroe Adaları) / Atert Bissen (Lüksemburg) - Kauno Zalgiris (Litvanya) / Drita (Kosova)

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        Aarhus (Danimarka) - Lech Poznan (Polonya)

        Ararat-Armenia (Ermenistan) / Riga (Letonya) - Floriana (Malta) / Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)

        Borac (Bosna Hersek) / Levski Sofya (Bulgaristan) - Vitebsk (Belarus) / Universitatea Craiova (Romanya)

        Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kairat (Kazakistan) / Sutjeska-Niksic (Karadağ)

        Thun (İsviçre) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

        Vikingur (İzlanda) / Györ (Macaristan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

        Flora Tallinn (Estonya) / Iberia (Gürcistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)

        Petrocub (Moldova) / Egnatia (Arnavutluk) - Celje (Slovenya)

        LİG YOLU

        Fenerbahçe - Gornik Zabrze (Polonya)

        Sturm Graz (Avusturya) - Hearts (İskoçya)

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