UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş ayağında ilk çeyrek finalistler bu akşam belli oluyor.
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Jones, Fabinho, Thiago, Salah, Mane, Jota
Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Vidal, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Dumfries, Perisic, Alexis, Lautaro
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11' (P), 21' (P) ve 23' Lewandowski, 31' Gnabry
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Hernandez, Gnabry, Kimmich, Musiala, Coman, Müller, Sane, Lewandowski
Salzburg: Köhn, Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer, Camara, Capaldo, Seiwald, Aaronson, Adamu, Adeyemi
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