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Şampiyonlar Ligi’ni en çok hangi takım kazandı? İşte, Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takımlar

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi, ilk sezonu 1955 yılında başladı. Turnuvanın final maçı, her yıl farklı bir Avrupa şehrinde düzenleniyor. Bu senede büyük finale İstanbul ev sahipliği yapacak. Avrupa futbolunun en büyük sahnesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi kupası için 32 takım kıyasıya rekabet ediyor ve sadece bir takım şampiyonluğa ulaşıyor. 1955 yılında başlayan organizasyona 67 şampiyon sığdı. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde en fazla hangi takım şampiyon oldu? İşte detaylar…

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  • Şampiyonlar Ligi’ni en çok hangi takım kazandı? İşte, Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takımlar

    Devler Ligi'nin tarihi boyunca birçok ünlü kulüp turnuvayı kazanmıştır. Bunlar arasında; İspanyol devi Real Madrid, en çok Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna sahip olan takımdır. Diğer başarılı kulüpler arasında; Barcelona, Bayern Münih, AC Milan, Liverpool ve Manchester United yer almaktadır. İşte kulüplerin şampiyonluk sayısı…
  • Şampiyonlar Ligi’ni en çok hangi takım kazandı? İşte, Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takımlar

    ŞAMPİYONLAR LİGİ EN ÇOK KAZANAN TAKIMLAR

    İspanyon devi Real Madrid 14 kez şampiyonlukla listenin başında yer alıyor. Diğer takımların sıralaması ise şu şekilde;
  • Şampiyonlar Ligi’ni en çok hangi takım kazandı? İşte, Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takımlar

    2.Milan, 7 kez
  • Şampiyonlar Ligi’ni en çok hangi takım kazandı? İşte, Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takımlar

    3.Bayern München, 6 kez
  • Şampiyonlar Ligi’ni en çok hangi takım kazandı? İşte, Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takımlar

    4.Liverpool, 6 kez
  • Şampiyonlar Ligi’ni en çok hangi takım kazandı? İşte, Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takımlar

    5.Barcelona, 5 kez
  • Şampiyonlar Ligi’ni en çok hangi takım kazandı? İşte, Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takımlar

    6.Ajax, 4 kez
  • Şampiyonlar Ligi’ni en çok hangi takım kazandı? İşte, Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takımlar

    7.Manchester United, 3 kez
  • Şampiyonlar Ligi’ni en çok hangi takım kazandı? İşte, Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takımlar

    8.Inter, 2 kez
  • Şampiyonlar Ligi’ni en çok hangi takım kazandı? İşte, Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takımlar

    ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE EN ÇOK FİNAL OYNAYAN TAKIMLAR

    Büyük turnuvada en çok final oynayıp ikinci takım olan takımlar ise şu şekilde;

    1.Juventus bu büyük turnuvada 7 kez final oynayıp 2 defa mutlu sona ulaştı.

    2.Bayern München, 5 kez

    3.Benfica, 5 kez
  • Şampiyonlar Ligi’ni en çok hangi takım kazandı? İşte, Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takımlar

    4.Milan, 4 kez

    5.Liverpool, 4 kez

    6.Real Madrid, 3 kez

    7.Barcelona, 3 kez

    8.Ajax, 2 kez
  • Şampiyonlar Ligi’ni en çok hangi takım kazandı? İşte, Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takımlar

    ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANAN SÜPRİZ TAKIMLAR

    1955 yılından bu yana düzenlenen organizasyonda süpriz takımlar da mutlu sona ulaştı. İşte Devler Ligi’nde mutlu sona ulaşmış diğer takımlar;

    Nottingham Forest, 2 kez

    Kızılyıldız, 1 kez

    FCSB eski adıyla Steaua Bucureș, 1 kez

    Marseille, 1 kez

    Aston Villa, 1 kez
  • Şampiyonlar Ligi’ni en çok hangi takım kazandı? İşte, Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takımlar

    ÜLKELERE GÖRE EN ÇOK KAZANANLAR

    İspanya-19

    İngiltere-14

    İtalya-12

    Almanya-8

    Hollanda-6

    Portekiz-4

    Fransa, Romanya, İrlanda, Yugoslovya temsilcileri 1’er defa kazandı.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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