ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE EN ÇOK FİNAL OYNAYAN TAKIMLAR

Büyük turnuvada en çok final oynayıp ikinci takım olan takımlar ise şu şekilde;

1.Juventus bu büyük turnuvada 7 kez final oynayıp 2 defa mutlu sona ulaştı.

2.Bayern München, 5 kez

3.Benfica, 5 kez