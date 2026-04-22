Samsun'da öğrenci servisi direğe çarptı: 12 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde öğrenci servisinin direğe çarptığı kazada 11'i öğrenci 12 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre Şükrü Türk idaresindeki okul servisi, önüne çıkan traktöre çarpmamak için fren yaptı. Kontrolden çıkan araç kayarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ile minibüsteki 11 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.