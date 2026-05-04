Samsun’da gelinini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan adam, tutuklandı
Samsun'da, eşi cezaevinde bulunan 2 çocuk annesi M.K., kayınpederi A.K.'nin kendisine tacizde bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. Delil olarak ses kayıtlarını sunan M.K.'nin başvurusu üzerine gözaltına alınan A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi
Giriş: 04 Mayıs 2026 - 16:27
Samsun'da gelinine yönelik taciz iddiasıyla gözaltına alınan adam, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KAYINPEDERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
İHA'daki habere göre olay; Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi 1 yıldır cezaevinde bulunan 2 çocuk annesi M.K. (23), kayınpederi A.K.'nin (56) kendisine elle tacizde bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.
SES KAYITLARINI SUNDU
M.K., kayınpederi ile olan konuşmasının ses kayıtlarını da delil olarak sundu.
GÖZALTINA ALINDI
Şikayet üzerine 3 çocuk babası A.K., Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
