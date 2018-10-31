Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın üçüncü çeyreğinde 17.6 trilyon Güney Kore Wonu (15.5 milyar dolar) ile tarihinin en yüksek faaliyet kârına ulaştı. Bu kârın yüzde 77’lik kısmını ise tek başına yarı iletken biriminden geldi.
Geçen çeyrekte yonga biriminden 13.6 trilyon Güney Kore Wonu (yaklaşık 12 milyar dolar) faaliyet kârı elde eden şirketin, akıllı telefonlarının da bulunduğu mobil birimi ise Samsung’a ancak 2.2 trilyon Won kâr getirdi.
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Apple’ın iPhone’una karşı, Galaxy S ve Galaxy Note serileriyle rekabet eden Samsung’un akıllı telefonlardan elde ettiği kâr, şirketin toplam faaliyet kârının ancak yüzde 12’si etti.
Açıklanan sonuçlar, son bir yılda Galaxy Note 9 ve Galaxy S 9 gibi amiral gemilerini pazara süren Samsung’un mobil biriminin şirketin faaliyet kârına olan katkısının son yıllarda dramatik bir şekilde düştüğünü de gözler önüne serdi.
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Üçüncü çeyrekte toplam gelirleri 65.5 trilyon Güney Kore Wonu’na (57.5 milyar dolar) ulaşan Samsung’un gelirlerinin yüzde 38’i mobil ürünlerinden geldi ancak bu rakam kârlılığa ise oldukça düşük düzeyde yansıdı.
2016 yılının ilk çeyreğinde Samsung’un toplam faaliyet kârının yüzde 58’i mobil biriminin çıkardığı ürünlerden gelirken, bu oran 2017 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 28’e, bu yılın başında yüzde 24’e ve en son olarak 2018’in üçüncü çeyreğinde ise yüzde 12.5’e kadar geriledi. OLED ve QLED başta olmak üzere televizyon biriminin Samsung’un toplam faaliyet kârına katkısı da yüzde 3 düzeyinde kaldı.
DAHA DA ARTACAK
Telefon ve televizyon ürünlerinde istenilen performansı yakalayamayan Samsung’un yarı iletken biriminin geçen çeyrekte elde ettiği gelir, 24.8 trilyon doları (21.7 milyar dolar) buldu.
Mobil bellek ve sunucu pazarındaki artan yarı iletken çip talebi rüzgarını arkasına alan bu birimin desteğiyle, DRAM ve NAND flaş bellek satışlarına odaklanan Samsung, 5G ve nesnelerin interneti gibi yeni teknolojiler için hazırladığı yeni yongalarla proföyünü daha da genişletmeyi planlıyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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