Dolardaki artış, teknolojisinde yerli unsur bulunmayan akıllı telefonları vurmaya başladı. Apple'dan sonra Samsung da resmi sitesindeki fiyatlara zammı yansıttı.

Buna göre telefon fiyatları şu şekilde değişti:

Samsung Galaxy S9 fiyatı 4.899 TL'den 5.349 TL'ye,

Samsung Galaxy Note 8 fiyatı 5.499 TL'den 6.149 TL'ye,

Samsung Galaxy S9+ fiyatı ise 5.699 TL'den 6.199 TL'ye çıktı.

DAHA ÖNCE %5 ARTIRMIŞTI

Ancak şimdilik bu zamlar piyasada karşılık bulmadı. Çeşitli e-ticaret sitelerinde Samsung ürünlerinin çok daha düşük fiyatlarla satıldığını görüyoruz. Bunun piyasaya tam yansıyıp yansımayacağı ise belli değil, zira Samsung her zaman resmi sitesinde daha yüksek fiyatlar tavsiye ediyor, bu fiyatlar piyasada daha düşük karşılık buluyordu.

Samsung'un ürün fiyatları çıkış tarihlerinden bu yana ortalama yüzde 5 artmıştı, bu artışla birlikte toplam yüzde 15 bir artış görülmül oldu.

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