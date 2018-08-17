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Teknoloji
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Samsung, akıllı telefonlarına zam yaptı

Dolar fiyatlarının artması yabancı menşeli ürünlerin fiyatlarına yansıyor. Apple'ın erken gelen yaklaşık yüzde 20'lik zammı sonrasında, diğer markaların da zam yapması bekleniyordu. Çinli Honor'dan sonra ikinci fiyat artışı Samsung'dan geldi. Şirket akıllı telefonlarda yüzde 10-15 civarı bir artışı etikete yansıttı

17.08.2018 - 12:35 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Dolardaki artış, teknolojisinde yerli unsur bulunmayan akıllı telefonları vurmaya başladı. Apple'dan sonra Samsung da resmi sitesindeki fiyatlara zammı yansıttı. 

Buna göre telefon fiyatları şu şekilde değişti:

Samsung Galaxy S9 fiyatı 4.899 TL'den 5.349 TL'ye,

Samsung Galaxy Note 8 fiyatı 5.499 TL'den 6.149 TL'ye,

Samsung Galaxy S9+ fiyatı ise 5.699 TL'den 6.199 TL'ye çıktı.

DAHA ÖNCE %5 ARTIRMIŞTI

Ancak şimdilik bu zamlar piyasada karşılık bulmadı. Çeşitli e-ticaret sitelerinde Samsung ürünlerinin çok daha düşük fiyatlarla satıldığını görüyoruz. Bunun piyasaya tam yansıyıp yansımayacağı ise belli değil, zira Samsung her zaman resmi sitesinde daha yüksek fiyatlar tavsiye ediyor, bu fiyatlar piyasada daha düşük karşılık buluyordu.

 

Samsung'un ürün fiyatları çıkış tarihlerinden bu yana ortalama yüzde 5 artmıştı, bu artışla birlikte toplam yüzde 15 bir artış görülmül oldu.

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Yorumlar 4
  • Misafir 11 dakika önce
    HerkeS yerki urun olan vestel venus kullansin lutfen.ne bu yaa.amerikayi biz zengin ettik..vatanini seven yerli urun kullansin.ben fra sada kaliyorum burda herkes reno ve pejo marka araba kullaniyo.akman arabalarini imkani olmasina rag.en almiyolar..
  • Misafir 13 dakika önce
    nazar etme ne olur çalış senin de olur
  • Misafir 30 dakika önce
    Alınma olur biter yas herkes telefonunu kullansın fırsatçılık bu
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