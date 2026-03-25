        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Samsung Galaxy S26 serisi ile birlikte Quick Share’e AirDrop desteği geliyor - Teknoloji Haberleri

        Samsung Galaxy S26 serisi ile birlikte Quick Share’e AirDrop desteği geliyor

        Samsung Electronics, yeni Galaxy S26 serisinde AirDrop özelliğini kullanıcılara sunmaya başladığını duyurdu. Böylece kullanıcılar üçüncü taraf uygulamaya gerek duymadan Quick Share üzerinden cihazlar arasında diledikleri içeriği kolayca paylaşabilecek.

        Giriş: 25.03.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Galaxy S26'ya AirDrop desteği

        Samsung Electronics, yeni Galaxy S26 serisi ile bilgi, belge, fotoğraf gibi içerik paylaşım süreçlerini daha hızlı ve zahmetsiz hale getirdiğini duyurdu. Yeni ikonik serisi Galaxy S26 modellerine eklenen AirDrop desteği sayesinde kullanıcılar, üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duymadan Quick Share üzerinden cihazlar arasında fotoğraf, video ve belgelerini anında aktarabilecek.

        PRIVACY DISPLAY ÖZELLİĞİ DE ÖZEL DENEYİM SUNUYOR

        Güney Koreli teknoloji firmasının bu yeni özellikle farklı cihazlar arasında da hızlı paylaşım deneyimi sunmayı amaçladığı belirildi. Bununla birlikte Yeni Galaxy S26 serisi; gelişmiş yapay zekâ destekli özellikleri, üst düzey kamera performansı ve mobil cihazlarda ilk ve tek olan Gizlilik Ekranı (Privacy Display) özelliği ile kullanıcılara üçüncü nesil bir AI Phone deneyimi sunarken, AirDrop desteği ile günlük dijital alışkanlıkları daha akıcı ve kesintisiz hale getiriyor.

        AirDrop desteği Galaxy S26 serisinden başlayarak farklı cihazlara da yayılacak. Desteğin hangi cihazlara genişletileceği daha sonra duyurulacak. Türkiye’de de belirli modellerde 25 Mart'tan itibaren güncelleme başlayacak.

