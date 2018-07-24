Piyasaya sunacağı yeni akıllı saati merakla beklenen Samsung, kendi resmi web sitesinde ürünü erkenden yanlışlıkla yayınladı. 42mm ifadesiyle birlikte ‘Rose Gold’ ismini taşıyan versiyon, dış görünüşüyle Gear S3 Classic’i andırıyor. Modelin yanında bir de parantez içinde ‘Bluetooth’ yazıyor.

İlk olarak CNET tarafından fark edilen Samsung Galaxy Watch ürünü bir süre sonra siteden kaldırıldı ancak diğer akıllı saatlerin ‘ilişkili ürünler’ bölümünde durmaya devam etti. Yine de bu ufak sızıntı Galaxy Watch’un fiyatı ve donanımsal özellikleri hakkında bir fikir vermedi.

Galaxy Watch’un Samsung’un kendi Tizen OS işletim sistemini kullanılacağı düşünülüyor. Ürün, büyük ihtimalle Galaxy Note 9 ile birlikte 9 Ağustos’ta tanıtılacak. Eğer tanıtılmazsa Ağustos’un sonunda gerçekleşecek olan IFA 2018’de sahneye çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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