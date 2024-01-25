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        Samsunspor: 2 - Kayserispor: 0 |MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Samsunspor, evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 18:59 Güncelleme: 25.01.2024 - 19:11
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        Samsun üç puanı iki golle aldı
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Samsunspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla Samsunspor kazandı.

        Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 10'da Zeki Yavru ve 57. dakikada Ercan Kara attı.

        Bu sonucun ardından Karadeniz ekibi puanını 25'e yükseltti, Kayserispor ise 26 puanda kaldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        11. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun yaklaşık 25 metreden orta şut karışımı vuruşunda top kaleci Bilal Bayazıt'ın bacakları arasından fillerle buluştu. 1-0

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        25. dakikada ceza sahası çizgi üzerinde topla buluşan Tait'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

        37. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Ceza sahası içindeki Fofana'nın ara pasında Ercan Kara, kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Bilal Bayazıt'ın göğsüne çarpan top oyun alanına geri döndü.

        43. dakikada ev sahibinin kazandığı penaltı VAR incelemesi sonucunda iptal edildi. Samsunspor atağında Ercan Kara'nın pasında Holse, ceza sahasına girer girmez Attamah'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından Altay, penaltıyı iptal ederek serbest vuruş verdi.

        Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 üstün bitirdi.

        57. dakikada Zeki’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ercan kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0

        59. dakikada Kayserispor’un kullandığı kornerde 6 pas üzerinde topu önünde bulan Boa Morta’nin şutu yandan az farkla dışarı gitti.

        67. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına kadar gelen Gökhan Sazdağı’nın şutu kaleci Okan Kocuk’ta kaldı.

        82. dakikada Haluk’un sağdan ortasında Soner’in şutunda defans son anda topu kornere çeldi.

        89. dakikada Kolovetsios'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Okan topu 2 hamlede kontrol etti.

        Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu

        Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil

        Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Haluk dk. 70), Lubo Satka, Alim Öztürk, Marc Bola, Taylan Antalyalı (Bennasser dk. 70), Flavien Tait (Osman dk. 81), Emre Kılınç (Muhammed dk. 60), Carlo Holse, Moryke Fofana (Soner Aydoğdu dk. 60), Ercan Kara

        Yedekler: Szumski, Soner Gönül, Yunus Emre, Berhan, Dimata

        Teknik Direktör: Markus Gisdol

        Kayserispor: Bilal Beyazıt, Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Lionel Carole, Yaw Ackah (Karimi dk. 59), Kartal Yılmaz, Aylton Boa Morte, Carlos Mane (Hayrullah dk. 76), Ramazan Civelek (Hasan Ali Kaldırım dk.59), Miguel Cardoso

        Yedekler: Onurcan, Arif, Muhammed Eren, Eray, Ahmet, Emre, Talha

        Teknik Direktör: Recep Uçar

        Goller: Zeki (dk. 10), Ercan (dk. 57) (Samsunspor)

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