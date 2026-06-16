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        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Her dönem Avrupa Kupaları’nda oynamayı hedefliyoruz

        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Önümüzdeki yıllarda da başkanımızın önderliğinde Samsunspor'un her dönem ligde özlenen futbolu oynayan, Avrupa kupalarında oynamayı hedefleyen, futbolcu üretkenliğini yeniden kazanmış ve hedef takımı olma özelliğini sürdüren bir kulüp olacağına inanıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 17:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Hedefimiz her dönem Avrupa kupalarına oynamak"

        Samsunspor Kulübü Yönetimi, 60'ıncı yılı dolayısıyla 29 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek '60'ıncı Yıl Yaz Şenliği'ne ilişkin basın toplantısı düzenledi.

        Toplantıda, Samsunspor Yönetim Kurulu'na yeni katılan Onur Öztekin, Giray Şen ve Volkan Erdil de yer aldı. 1 yıl boyunca süren 60’ıncı yıl kutlamalarını en iyi şekilde bitirmek istediklerini belirten Veysel Bilen, “Bu son yaz şenliği etkinliğimizde doğrudan gençliğe, daha doğrusu çocuklarımıza dokunmak istedik. Biliyorsunuz, ‘Bu şehrin çocukları Samsunsporludur’ mottosuyla her zaman yola çıktık. İstedik ki finali de çocuklarımızla yapalım. Çünkü bugün onlarla başlatacağımız bu yolculuk, bizlerin başlattığı ancak yıllar sonra belki yönetim kadrosunda, belki sahada, belki de tribünde Samsunspor'u destekleyen; Samsunspor'un yönetimine yön veren ya da sahada ter döken gençlerle devam edecek” diye konuştu.

        "ADİL VE ADALETLİ BİR SEZON GEÇMESİNİ DİLİYORUM"

        2026-2027 sezonunda en iyi şekilde çalışmaların devam edeceğini söyleyen Bilen, “Takdir edersiniz ki başkanımız, bugüne kadar hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, adeta gövdesini taşın altına koyarak bu süreci bugüne getirdi. Önümüzdeki yıllarda da başkanımızın önderliğinde Samsunspor'un her dönem ligde özlenen futbolu oynayan, her dönem Avrupa kupalarında oynamayı hedefleyen, futbolcu üretkenliğini yeniden kazanmış ve hedef takımı olma özelliğini sürdüren bir kulüp olacağına inanıyoruz. Biz de Samsunspor Kulübü olarak, başkanımızın yanında olmayı ve ona destek vermeyi kendimize bir şiar edindik. Bu bizim boynumuzun borcudur. Ben ve arkadaşlarım buna inanıyoruz. İnşallah 2026-2027 sezonunda takımımız başarıdan başarıya koşarken, Samsunspor Kulübü olarak biz de futbol AŞ'ye tüm gücümüzle destek vereceğiz. Bu desteği verecek arkadaşlarımıza da şimdiden huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz. Her şey güzel olsun, her şey iyi olsun. Kazasız, sakatsız, kavgasız, adil ve adaletli bir sezon geçmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

        Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu'na yeni katılan Onur Öztekin, Giray Şen ve Volkan Erdil, Samsunspor'un hedefleri doğrultusunda sorumluluk almaya ve kendi alanlarında kulüp için gereken tüm çalışmalara katkı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

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