        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Kulübümüzün istemediği hiçbir oyuncuyu satmayız

        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Kulübümüzün istemediği hiçbir oyuncuyu satmayız

        Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, kadrolarını büyük ölçüde korumak istediklerini ve istemedikleri sürece oyuncu satmayacaklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 18:37 Güncelleme:
        "Kulübümüzün istemediği hiçbir oyuncuyu satmayız"

        Kurban Bayramı’nın 3. gününde Samsunspor Kulübü, geleneksel bayramlaşma programında taraftarlarla bir araya geldi. Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlenen bayramlaşma törenine çok sayıda taraftar katılırken, Samsunspor Yönetim Kurulu üyeleri tarafından taraftarlara çikolata ve meyve suyu ikram edildi.

        "KULÜBÜMÜZ İSTEMEDİĞİ SÜRECE OYUNCU SATMAMIZ SÖZ KONUSU OLAMAZ"

        Samsunspor'un gelecek hedeflerinden bahseden Veysel Bilen, "Henüz geçen sezonun yorgunluğunu üzerimizden atmış değiliz. İnşallah bayramdan sonra hocamızın verdiği rapor doğrultusunda, başkanımızın liderliğinde, transfer komitemiz, futbol direktörümüz, teknik direktörümüz ve dış ilişkiler direktörümüzle beraber çalışmalar yoğun bir biçimde sürecek. Giden oyuncularımızın yerine yapılacak takviyeler ve kadromuzu güçlendirmek adına takviyeler yapılacak. Hedeflerimizi yakalayabilmek adına mutlaka 6-7 tane, öyle zannediyorum ki kadromuza katılan oyuncu olacak. Mevcut kadromuzu büyük bir aksilik olmazsa muhafaza etmek istiyoruz. Ama unutulmamalıdır ki her dönem bizim oyuncularımıza da dışarıdan talipliler olacaktır. Değerini bulan oyuncu mutlaka satılır. Onun yerine yeni oyuncu da alınabilir. Ama şu bilinmelidir ki kulübümüzün istemediği, başkanımızın istemediği sürece Samsunspor'dan herhangi bir oyuncuyu satmamız söz konusu olamaz" dedi.

        Yaklaşık 2 saat süren bayramlaşma programı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

