        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Kupayı kazanmak istiyoruz - Yılport Samsunspor Haberleri

        Yüksel Yıldırım: Kupayı kazanmak istiyoruz

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Ziraat Türkiye Kupası'nda zor bir kura çektiklerini söyleyerek, "Avrupa'ya geçiş yolumuzun en kısası Türkiye Kupası olduğu için biz de takım olarak, yönetim olarak gerekeni yapacağız. Samsunspor tarihinde ikinci defa final oynamak ve kupayı ilk defa kazanmak istiyoruz" dedi.

        İhlas Haber Ajansı
        11.03.2026 - 15:48
        "Kupayı kazanmak istiyoruz"

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor’un rakibi Trabzonspor oldu. Kura çekimi sonrası Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Tüm kuralar takımlara hayırlı olsun. Bana göre kuranın en zorunu Samsunspor çekti. Çünkü kupada bir Karadeniz derbisi oynayacağız. Ama bunun iyi tarafı evimizde oynayacak olmamız. Trabzonspor zorlu bir rakip oldu. Onu geçtiğimizde de Galatasaray’a konuk olacağız. Onun için Samsunspor’un işi zor. Biz zoru seviyoruz. Takımıma güveniyorum. Çeyrek ve yarı finali geçip final oynamak istiyoruz. Avrupa’ya geçiş yolumuzun en kısası Türkiye Kupası olduğu için biz de takım olarak, yönetim olarak gerekeni yapacağız. Yolumuza devam edebilirsek güzel maçlar izleteceğimizi düşünüyorum. Umarım finali oynarız. Samsunspor tarihinde ikinci defa final oynamak ve kupayı ilk defa kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

        "MADRİD'E AVANTAJLI GİTMEK İSTİYORUZ"

        Başkan Yüksel Yıldırım, "Avrupa kupalarında tur atlamak mı, Türkiye Kupası’nı kazanmak mı?" şeklinde gelen soruyu ise, "İkisi birden diyeyim. Çünkü Avrupa’da hedefimiz çeyrek finaldi. Şu an son 16’dayız. Yarın önemli bir maçımız var. Kazanmak istiyoruz ve Madrid’e avantajlı gitmek istiyoruz. Bunu yapabilirsek Samsunspor tarihine geçeceğiz. Avrupa’nın devamlılığını getirmek için de Türkiye Kupası bizim için çok önemli" diye cevap verdi.

