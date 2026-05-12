        Samsunspor Başkanvekili Bilen: Hakem hataları nedeniyle en fazla puan kaybeden kulüplerden biriyiz

        Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, "Bu yıl hakem hataları nedeniyle en fazla puan kaybeden takımlardan biri olduğumuzu düşünüyoruz. Buna rağmen ligi yedinci sırada tamamlayıp önümüzdeki sezon daha iyisini yapmak için çalışacağız. Hocamızın vereceği rapor doğrultusunda, başkanımız liderliğindeki transfer komitemiz sezon boyunca izlenen oyuncular üzerinden değerlendirmelerini yapacak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 16:07
        "Hakem hatalarından en fazla puan kaybeden kulübüz"

        Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, Süper Lig’in son haftasında evlerinde konuk edecekleri Göztepe maçı ile sezonun genel değerlendirmesine ilişkin özel açıklamalarda bulundu.

        Bu sezonu tam olarak istedikleri sıralamada bitiremediklerini belirten Veysel Bilen, “İyisiyle kötüsüyle bir sezonu geride bıraktık. Evimizde oynayacağımız son Göztepe maçıyla da sezonu tamamlamış olacağız. 50 küsur maç oynayan bir takım olarak bu yıl oldukça yoğun ve yorucu bir sezon geçirdik. Hem yönetim, hem oyuncularımız hem de taraftarlarımız açısından zorlu bir süreç oldu. Gönül isterdi ki geçen sezon yaşadığımız başarılarımızı tekrar edelim ve Avrupa kupalarına katılarak ülkemizi yeniden başarıyla temsil edelim. Ancak zaman zaman yaşanan şanssızlıklar, sakatlıklar ve hakem hataları buna engel oldu” diye konuştu.

        "DAHA GÜÇLÜ BİR SAMSUNSPOR OLUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

        Kırmızı-beyazlı kulübün bu sezon yaşadığı hakem hataları ve gelecek sezon hedeflenen çalışmalar hakkında konuşan Bilen, “Ziraat Türkiye Kupası’nda belki de final oynama şansımız varken Trabzonspor’a karşı penaltılar sonucunda elendik. Ligde de Göztepe ve RAMS Başakşehir FK ile beşincilik mücadelesi verirken onları yakalamak istiyorduk. Ancak RAMS Başakşehir FK maçında hakemin daha maçın başında, tartışılması bile abes olan bir pozisyonda bizim faul beklediğimiz anda penaltı kararı vermesi, ardından yine faulle yediğimiz bir gol süreci etkiledi. Üstelik bu tek örnek de değil. Sezon boyunca buna benzer birçok pozisyona şahit olduk. Bu yıl hakem hataları nedeniyle en fazla puan kaybeden takımlardan biri olduğumuzu düşünüyoruz. Buna rağmen ligi yedinci sırada tamamlayıp önümüzdeki sezon daha iyisini yapmak için çalışacağız. Hocamızın vereceği rapor doğrultusunda, başkanımız liderliğindeki transfer komitemiz, sezon boyunca izlenen oyuncular üzerinden değerlendirmelerini yapacak. Gidecek ve kalacak oyuncular yine hocamızın raporuna göre belirlenecek. Haziran ayında yoğun bir çalışma dönemi geçirip ilk kamp döneminden itibaren daha güçlü bir Samsunspor oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Taraftarlarımız müsterih olsun. Kombine ve loca satışlarıyla ilgili hazırlanan raporu başkanımıza sunup onay aldıktan sonra satışlara başlayacağız. Taraftarlarımızdan beklentimiz ise özellikle kombine konusunda kulübümüze destek olmalarıdır” ifadelerini kullandı.

