        Samsunspor'dan Fenerbahçe maçı sonrası hakem tepkisi! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor'dan hakem tepkisi!

        Samsunspor, son saniyelerde yediği golle mağlup olduğu Fenerbahçe maçının ardından açıklama yayımladı. Hakem kararlarına tepki gösterilen açıklamada özetle, "Türkiye Futbol Federasyonu'nu, hem müsabakada yaşanan hakem kararları hem de tribünlerde gerçekleşen olaylarla ilgili gerekli incelemeleri yapmaya ve sorumlular hakkında gereken adımları atmaya davet ediyoruz." denildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 00:26 Güncelleme:
        Samsunspor'dan hakem tepkisi!

        Trendyol Süper Lig'de 25. hafta müsabakasında iki kez öne geçmesine rağmen son anlarda yediği gollerle sahadan mağlup ayrılan Samsunspor, Fenerbahçe maçının ardından bir açıklama yayımladı.

        Resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Futbol adına keyifli geçmesi beklenen bir geceye, ne yazık ki bir kez daha tartışmalı hakem kararları damga vurmuş; futbolcularımızın sahada ortaya koyduğu büyük emek ve mücadele görmezden gelinmiştir. Karşılaşmanın henüz başlangıç bölümünde Fenerbahçe futbolcusu Matteo Guendouzi’nin, futbolcumuzun ayak bileğine yaptığı ve doğrudan kırmızı kart gerektiren müdahalesinin herhangi bir kartla cezalandırılmaması, müsabakanın seyrini etkileyen ilk önemli karar olmuştur. Bir diğer pozisyonda ise Fenerbahçe futbolcusu Jayden Oosterwolde’nin futbolcumuzun boğazını sıkarak yere indirdiği pozisyonun da herhangi bir kartla cezalandırılmaması, kamuoyunda büyük soru işaretleri oluşturmuştur" ifadeleri kullanıldı.

        "OFSAYT TARTIŞMALARI DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN BİR BAŞKA BAŞLIKTIR"

        "Ne yazık ki Türk futbolunda bu tür müdahalelerin görmezden gelinmesi ya da yeterli şekilde cezalandırılmaması, futbolun adalet duygusuna ciddi zarar vermektedir" denilen açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

        "Rakip takımın attığı gollerle ilgili kamuoyunda oluşan ofsayt tartışmaları da ayrıca değerlendirilmesi gereken bir başka başlıktır. Öte yandan müsabakanın son dakikalarında, Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım’ın bulunduğu bölgeye yönelik olarak bazı rakip taraftarlar tarafından ağır küfürler edilmiş, saldırı girişiminde bulunulmuş ve yaralama amacı taşıyan yabancı maddeler atılmıştır. Bu tür davranışların münferit kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olması, yaşananların ciddiyetini ortadan kaldırmamaktadır. Futbolun ruhuna ve spor ahlakına aykırı bu eylemlerin sorumluları hakkında gerekli işlemlerin yapılması büyük önem taşımaktadır. Samsunspor Camiası olarak her sezon benzer tartışmaların yaşanmasından ve sahada verilen emeğin bu şekilde gölgelenmesinden büyük rahatsızlık duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Elbette futbolun doğasında kazanmak da vardır, kaybetmek de. Ancak Avrupa kupalarında hakem yönetimi açısından benzer sorunlar yaşamazken, ülke futbolunda aynı tartışmaların tekrar tekrar gündeme gelmesi Türk futbolu adına düşündürücüdür. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu’nu, hem müsabakada yaşanan hakem kararları hem de tribünlerde gerçekleşen olaylarla ilgili gerekli incelemeleri yapmaya ve sorumlular hakkında gereken adımları atmaya davet ediyoruz."

