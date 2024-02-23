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        Haberler Spor Futbol Samsunspor- Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 27'nci hafta fikstürü - Futbol Haberleri - Futbol Haberleri

        Samsunspor- Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'in 27'nci haftasında Samsunspor ile Rizespor karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada, hakem Murat Erdoğan düdük çalacak. Süper Lig'in 27'nci hafta açılış maçı olan Samsunspor- Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 14:55 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:55
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        Trendyol Süper Lig'de 27'nci hafta heyecanı Samsunspor- Rizespor maçıyla başlayacak. Kırmızı-beyazlılar, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Konuk takım Rizespor ise geride kalan 26 haftada 36 puan toplayarak haftaya 6'ncı sırada girdi. Karadeniz derbisi olarak adlandırılan maç ile ilgili detaylar araştırma konusu oldu. Peki, Samsunspor- Rizespor maçı ne zaman?

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        SAMSUNSPOR- RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Samsunspor- Rizespor mücadelesi, 23 Şubat Cuma (bugün) saat 20.00'de başlayacak.

        Zorlu müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        Trendyol Süper Lig'in 27'nci hafta açılış maçında muhtemel 11'ler belli oldu.

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        SAMSUNSPOR- RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, R. van Drongelen, Soner, Bennasser, Tait, Holse, Ntcham, Muja, Mouandilmadji

        Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Anıl, Hojer, Mithat, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Minchev

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        ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

        Samsunspor ile Çaykur Rizespor bugüne kadar 42 maçta karşı karşıya geldi. Aralarında oynanan mücadelerde Samsunspor 16 kez kazanırken, 12 maç ise Rizespor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Karadeniz ekipleri, oynadıkları 14 maçta ise eşitliği bozamadı. Rakip fileleri 51 kez havalandıran Samsunspor, Rizespor'un 35 golüne engel olamadı.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız

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