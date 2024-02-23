Trendyol Süper Lig'de 27'nci hafta heyecanı Samsunspor- Rizespor maçıyla başlayacak. Kırmızı-beyazlılar, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Konuk takım Rizespor ise geride kalan 26 haftada 36 puan toplayarak haftaya 6'ncı sırada girdi. Karadeniz derbisi olarak adlandırılan maç ile ilgili detaylar araştırma konusu oldu. Peki, Samsunspor- Rizespor maçı ne zaman?