Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor sevgisi sınırları aştı! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor sevgisi sınırları aştı!

        UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşacak Samsunspor'da taraftarlar, binlerce kilometre yol kat ederek İzlanda'nın Reykjavik kentine gitti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 14:11 Güncelleme: 27.11.2025 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor sevgisi sınırları aştı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında bugün İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşacak.

        Bu zorlu müsabaka öncesi Samsunspor tarafarları da takımlarına destek vermek için binlerce kilometre yol kat ederek İzlanda’nın Reykjavik kentine gitti.

        Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maça saatler kala kent sokaklarında bir araya gelerek 55 metrelik bayrak açtı, yoğun tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Reykjavik’in birçok noktasında kırmızı-beyaz renkler dikkat çekerken, taraftar grupları birlikte fotoğraflar çekti, marşlar söyledi ve karşılaşmayı büyük bir heyecanla beklediklerini dile getirdi.

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın oğlu Jasper Yıldırım da taraftarların coşkusuna ortak oldu. Yıldırım, Samsunsporlu taraftarlarla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papa 14. Leo Türkiye'de
        Papa 14. Leo Türkiye'de
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor