Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor, son 16 aşkına sahaya çıkıyor! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor, son 16 aşkına sahaya çıkıyor!

        UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında temsilcimiz Samsunspor, sahasında Kuzey Makedonya ekibi Shkendija'yı konuk edecek. İlk maçı 1-0 kazanan Karadeniz ekibi, bu maçta avantajını koruyarak tur atlamayı hedefliyor. İşte Samsunspor'un muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 11:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor, son 16 aşkına sahaya çıkıyor!

        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı konuk edecek.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

        Kırmızı-beyazlı ekip, ilk maçta deplasmanda 1-0 yendiği rakibi karşısında elde ettiği avantajı koruyup adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak.

        İşte Samsunspor'un muhtemel 11'i:

        Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Holse, Assoumou, Mendes(Mouandilmadji), Ndiaye

        SAMSUNSPOR'UN EKSİKLERİ

        Samsunspor'da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Shkendija karşısında kadroda yer alamayacak.

        REKLAM

        Sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa da bu maçta forma giyemeyecek.

        AVRUPA'DA 20. MAÇ

        UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı konuk edecek Samsunspor, Avrupa kupalarındaki 20. maçına çıkacak.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda ağırlayacağı rakibini ilk maçta 1-0 yenen kırmızı-beyazlılar, skor avantajıyla çıkacağı taraftarı önünde son 16 turu biletini almaya çalışacak.

        Tarihinde daha önce 2 kez UEFA İnter Toto Kupası'nda yer alan Samsunspor, 27 yıl sonra döndüğü Avrupa kupalarında 19 karşılaşmayı geride bıraktı.

        Karadeniz ekibi, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 19 maçta; 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Rakip fileleri 27 kez havalandıran Samsunspor, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.

        BU SEZON 10. AVRUPA MAÇI

        Samsunspor, Avrupa kupalarında bu sezonki 10. müsabakasını Shkendija karşısında oynayacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 9 maçında 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

        Sezona UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Karadeniz ekibi, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a elenerek yoluna UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında devam etti.

        Lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12. sırada tamamlayan Samsunspor, son 16 turuna kalabilmek için play-off oynama hakkı elde etti.

        Bu turda eşleştiği Shkendija'yı deplasmanda 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj elde eden kırmızı-beyazlılar, adını son 16 takım arasına yazdırmaya yakın olan taraf konumunda.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 25 Şubat 2026 (Çin'in Desteği İran'ı Koruyabilir Mi?)

        İran Çin'e mi güveniyor? F-16 uçağı neden düştü? Çin donanması ABD'nin gücüne erişti mi? Çin füzesi ABD kalkanını delebilir mi? Çin'in desteği İran'ı koruyabilir mi? HT 360'ta Dilek Gül sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!