Samsunspor, son 16 aşkına sahaya çıkıyor!

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı konuk edecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, ilk maçta deplasmanda 1-0 yendiği rakibi karşısında elde ettiği avantajı koruyup adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak.

İşte Samsunspor'un muhtemel 11'i:

Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Holse, Assoumou, Mendes(Mouandilmadji), Ndiaye

SAMSUNSPOR'UN EKSİKLERİ

Samsunspor'da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Shkendija karşısında kadroda yer alamayacak.

Sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa da bu maçta forma giyemeyecek.

AVRUPA'DA 20. MAÇ UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı konuk edecek Samsunspor, Avrupa kupalarındaki 20. maçına çıkacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda ağırlayacağı rakibini ilk maçta 1-0 yenen kırmızı-beyazlılar, skor avantajıyla çıkacağı taraftarı önünde son 16 turu biletini almaya çalışacak. Tarihinde daha önce 2 kez UEFA İnter Toto Kupası'nda yer alan Samsunspor, 27 yıl sonra döndüğü Avrupa kupalarında 19 karşılaşmayı geride bıraktı. Karadeniz ekibi, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 19 maçta; 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Rakip fileleri 27 kez havalandıran Samsunspor, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.