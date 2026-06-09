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        Haberler Spor Basketbol NBA San Antonio Spurs, New York Knicks'e karşı durumu 2-1'e getirdi

        San Antonio Spurs, New York Knicks'e karşı durumu 2-1'e getirdi

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin üçüncü maçında San Antonio Spurs, deplasmanda New York Knicks'i 115-111 yenerek ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 10:06 Güncelleme:
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        Spurs, Knicks'e karşı durumu 2-1'e getirdi

        Madison Square Garden'daki karşılaşmada Victor Wembanyama, 32 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle Spurs'ün final serisindeki ilk galibiyetinde başrolü oynayan isim oldu.

        Konuk ekipte Stephon Castle 23, Dylan Harper 13, De'Aaron Fox ve Julian Champagnie ise 12'şer sayı kaydetti.

        Knicks'te Jalen Brunson 32, OG Anunoby 28 ve Josh Hart ise 16 sayıyla maçı tamamladı.

        Serinin dördüncü maçı, 11 Haziran Perşembe gecesi yine Madison Square Garden'da oynanacak.

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