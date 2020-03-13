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Sanayi üretimi ocak ayında yıllık yüzde 7.9 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,8 arttı.

Öte yandan, sanayi üretimi aylık yüzde 0,2 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 arttı.