Sangare'de favori Galatasaray

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol
ABONE OL

Sangare'de favori Galatasaray

Alman basını, Antalyaspor'un sağ beki için Süper Lig devlerinin yarıştığını yazdı. yarıştığını duyurdu. Ancak sarı-kırmızılıların bir adım önde olduğu belirtildi

Nazım Sangare

Almanya'da yayın yapan ligablatt.de sitesinin haberine göre; Antalyaspor'un 25 yaşındaki milli oyuncusu Nazım Sangare için Türkiye’de büyük bir yarış var. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, sağ bekte görev yapan oyuncu için nabız yokluyor.

Almanya doğumlu futbolcu için Galatasaray'ın favori konumda olduğu yazıldı. Türkiye'de en fazla şampiyonluk yaşayan takım olduğu vurgulanan sarı-kırmızılıların, futbolcuyu ikna ettiği belirtildi. Ancak Nazım’ın Antalyaspor'la 2022’ye kadar mukavelesi bulunuyor. Yani transferin gerçekleşmesi için bonservis bedeli ödenmek zorunda. Antalyaspor ve Galatasaray’ın orta yolu bulması bekleniyor.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ural Aküzüm: Galatasaray geleneği bozar, mayıs yerine temmuzda da şampiyon olur!
FUTBOL"G.Saray temmuzda da şampiyon olur"
Jose Sosa: Türkiye'de korkumuz yok
FUTBOLJose Sosa: Türkiye'de korkumuz yok
Roberto Mancini: Serie A devam etmeli
FUTBOL"Serie A devam etmeli"
Mönchengladbach'ın karton taraftar projesine yoğun ilgi!
FUTBOLKarton taraftara yoğun ilgi!
Cenk Tosun'dan antrenman itirafı: Türkiye'de imkansız!
FUTBOL"Türkiye'de imkansız!"
Rıdvan Dilmen: Benden özür dilesinler!
FUTBOL"Benden özür dilesinler!"
Yusuf Günay'dan çarpıcı açıklamalar
FUTBOL"Bu lig oynanacak ve bitecek"
Sporcuların karantina halleri! Futbolcular evde ne yapıyor? (HABERLER)
FUTBOLKarantina halleri!
Servet Yardımcı: "Ligler haziranın ikinci haftasında başlayacak"
FUTBOLLigin başlama tarihini açıkladı
Michael Frey, Fenerbahçe'ye dönecek mi?
FUTBOLFenerbahçe'ye dönecek mi?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X