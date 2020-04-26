Sangare'de favori Galatasaray

Almanya'da yayın yapan ligablatt.de sitesinin haberine göre; Antalyaspor'un 25 yaşındaki milli oyuncusu Nazım Sangare için Türkiye’de büyük bir yarış var. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, sağ bekte görev yapan oyuncu için nabız yokluyor.

Almanya doğumlu futbolcu için Galatasaray'ın favori konumda olduğu yazıldı. Türkiye'de en fazla şampiyonluk yaşayan takım olduğu vurgulanan sarı-kırmızılıların, futbolcuyu ikna ettiği belirtildi. Ancak Nazım’ın Antalyaspor'la 2022’ye kadar mukavelesi bulunuyor. Yani transferin gerçekleşmesi için bonservis bedeli ödenmek zorunda. Antalyaspor ve Galatasaray’ın orta yolu bulması bekleniyor.