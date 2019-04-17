Dünyanın sayılı otomobil etkinliklerinden Şangay Otomobil Fuarı kapılarını önceki gün açtı. Çin'in dünyanın en büyük otomobil pazarı olmasının da etkisiyle, yıllar içinde önemi gittikçe artan fuarda önemli yenilikler karşımıza çıktı.

Özellikle elektrikli modellerin öne çıktığı fuar üzerine kuşkusuz konuşacak çok şey var.

Bunlardan belki de en önemlisi, bir zamanlar sadece 'kopya' otomobiller üreten Çinli markaların, uzun yıllar süren Ar-Ge faaliyetleri sonucu artık kendi başlarına özgün ve iddialı modeller üretilebildiğinin kanıtlanmış olması.

Bir süredir dünya pazarlarına açılmak için gün sayan Çinli üreticilerin, kısa bir süre içinde söz konusu amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik adımlar atmaya hazırlandığı biliniyor.

Çinlilerin küresel odaklı geliştirdikleri modellerin bir çoğunun sergilendiği Şangay, bu anlamda önemli ipuçları veriyor. Batılı rakipleri ile benzer özelliklerdeki otomobillerini rakiplerinin evinde daha uygun fiyatlara satması beklenen Çinli markaların, sektörde dengeleri değiştirmesi ise sürpriz olmayacaktır.

TEK ŞOVU ÇİNLİLER YAPMADI

Şangay'a dair bir diğer önemli nokta ise, fuarda sergilenen önemli modellerin sadece Çinlilere ait olmaması olarak karşımıza çıkıyor.

Öyle ki, son yıllarda Paris, Frankfurt, Detroit ve Tokyo gibi merkezlerde düzenlenen fuarlarda yerel üreticiler gövde gösterisi yaparken, yabancı markaların daha geride kalmasına şahit oluyorduk.

Fakat, Şangay'da karşımıza çıkan tabloda ise, hem Çinli üreticilerin hem de dünyanın farklı ülkelerinden katılan markaların fuarda gövde gösterisi yaptığı görüldü.

Mercedes GLB, Audi AI:ME, Renault K-ZE, Volkswagen ID. Roomzz gibi modeller bu durumu gözler önüne serdi. Avrupalı üreticilerin yanı sıra, Amerikalı Cadillac ve Japon üreticiler Infiniti ile Toyota'da fuarda önemli modeller sergiledi.

Küresel markaların, yerel üreticilerin güçlü olduğu Çin'e yönelik modeller geliştirmesi ve Şangay fuarına özellikle önem vermelerinin arkasında ise, Çin pazarının iştah kabartıcı dinamikleri yatıyor.

DÜNYADAKİ ELEKTRİKLİLERİN YARIS ÇİN'DE

Çin'in dünyanın en büyük otomobil pazarı olduğunu söylemiştik. Bunu rakamlar ile ifade etmek gerekirse, geçen yıl pazarın yüzde 4.1 oranında daraldığı ülkede 23.7 milyon araç satıldı.

Bu dönemde tüm dünyada ise 86 milyon araç satıldığı göz önüne alındığında, Çin tek başına küresel satışların yüzde 28'ine yakınını karşıladığı ortaya çıkıyor.

Uzmanlar, 2018'de her ne kadar pazarda daralma yaşansa da, 2025 yılında Çin pazarının 30 milyon adet seviyesine çıkacağını öngörüyor.

Aynı şekilde dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı da olan Çin'de, 2018'de söz konusu araçların satışları ise yüzde 60 oranında artarak 1.3 milyon adede yükseldi.

Dünyadaki toplam elektrikli araç satışının yarısına denk gelen bu rakamın içinde, tamamen elektrikle çalışan araçlar olduğu gibi hibrit otomobillerin de bulunduğunu belirtelim.

Rakamlar, Şangay'da tanıtılan modellerin büyük bölümünün neden elektrikli olduğu sorusuna da cevap verir nitelikte.

Çinli markaların 100 yıllık üreticilerde endişe yaratan modeller tanıtmaya başladığından bahsetmiştik. Şangay'da tanıtılan bu otomobillerden bazılarına değinmekte fayda var.

LANDWIND:

E315 kod isimli bir model tanıtan Çinli üretici Landwind, Jiangling Motors'un markalarından biri olarak küresel pazarlara açılmak için gün sayıyor.

Kompakt bir SUV olan E315, elektrikli akımına şimdilik kapılmayarak Ford'tan alınan 1.5 litrelik benzinli motor ile sergileniyor.

Hatırlanacağı üzere, Landwind geçtiğimiz günlerde Range Rover Evoque'un kopyasını üretmek yüzünden aldığı telif cezası ile gündeme gelmişti.

NIO:

Çinli bir startup olan Nio, elektrikli otomobiller konusunda Tesla'yı rakip olarak gözüne kestirmiş durumda.

Bu kapsamda, markanın Şangay'da sergilediği ET7 isimli konsept sedanı da, Tesla'nın Model S'ine doğrudan rakip olarak konumlandırıldı. Aracın tamamen elektrikli çalışacak olmasının haricinde henüz başka bir detay paylaşılmadı.

ET7, Nio'nun ürettiği tek model değil. Çinli üretici fuarda elektrikli sporcu EP9, EVE otonom konsepti ve ES6, ES8 SUV'larını da sergiliyor.

XPENG:

Tesla'yı kendine rakip olarak gören bir başka Çinli Xpeng, Şangay'da Tesla'nın girişi modeli Model 3'e rakip olacak bir model sergiledi.

Coupe formlu bir sedan olan P7 isimli model, gücünü elektrik motorundan alıyor. Yapılan açıklamaya göre, P7 tam şarj ile 530 kilometre mesafe gidebiliyor.

Xpeng'in kompakt boyutlarda bir de SUV modeli bulunuyor. 200 beygir gücündeki G3 ismini taşıyan bu otomobil de, elektrikle çalışıyor.

GEOMETRY:

Volvo'nun sahibi olan Çinli Geely, fuarda elektrikli premium markası Geometry'nin lansmanını yaparak ses getirdi.

500 kilometreye kadar menzil sunan elektrikli bir sedan model sergileyen Geometry, aracın 30 dakikada şarj olabildiğini belirtiyor.

Aracın güvenlik donanımlarının grubun diğer markası Volvo'dan alındığı kaydedilirken, 2'inci seviye otonom sürüş teknolojisinin de entegre edildiği verilen bilgiler arasında.

2025 yılına kadar 10 yeni model tanıtacak Geometry'nin, Geely'nin küresel markalarından biri olması hedefleniyor.

TÜM MARKALAR AYNI NOKTADAN YARIŞA BAŞLIYOR

Çin'den çıkan yeni modellerin iddialı oldukları su götürmez bir gerçek. Bu otomobillerin küresel pazarlarda yüz yıllık geçmişi olan markalara karşı rekabet edebilecek güçte olduğu da yapılan açıklamalardan anlaşılıyor.

Bu noktada, Çinli modellerin karşısındaki en büyük sorunun marka bilinirliği ve tüketici alışkanlıkları olduğunu söylemek sanırım yanlış olmayacaktır.

Elektrikli otomobiller ile birlikte sektörde 1900'lerin başında başlayan yarışın, tüm üreticiler için aynı start çizgisinden başladığını unutmamak gerekiyor.

Zaten, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş'ın da, yerli otomobilin rakibi olarak asırlık Batılı üreticiler yerine 5-10 yıllık Çinli 'start-up'lar gibi markaları seçtiklerini söylemesi de bu durumu gözler önüne seriyor.