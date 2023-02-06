Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Son dakika: Deprem sonrası Şanlıurfa'da bugün okullar tatil mi?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 6 Şubat sabah saatlerinde meydana gelen depremden birçok il etkilendi. Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok il depremle sallandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok ilde okullar tatil edilmişti, deprem sonrası okulların tatil durumu merak konusu oldu. Deprem sonrasında 'Şanlıurfa'da bugün okullar tatil mi?' araştırmaları başladı. İşte 6- 7 Şubat 2023 Pazartesi deprem olan illerde okulların durumu...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Şanlıufa'da bugün okullar tatil mi son dakika? Deprem sonrası Şanlıurfa'da okullar kapalımı olacak?

    AFAD tarafından açıklanan verilere göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde ve saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen depremler Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Pek çok ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmişti. Deprem sonrası kar tatili olmayan iki ilde de eğitime ara verildi. Peki Gaziantep ve Şanlıurfa'da deprem sonrası okullar tatil mi? 7 Şubat yarın Gaziantep ve Şanlıurfa'da okullar tatil olacak mı? İşte, 6 Şubat Deprem sonrası okulların durumu hakkında merak edilenler...
  • Şanlıufa'da bugün okullar tatil mi son dakika? Deprem sonrası Şanlıurfa'da okullar kapalımı olacak?

    ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Şanlıurfa Valiliği geçtiğimiz gün, kar yağışı dolayısıyla bugün (6 Şubat) okulların tatil edildiğini, "Kar yağışından dolayı il genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmî-özel örgün (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise) ve yaygın eğitim kurumları 06 Şubat 2023 Pazartesi günü tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır." sözleriyle açıklamıştı.
  • Şanlıufa'da bugün okullar tatil mi son dakika? Deprem sonrası Şanlıurfa'da okullar kapalımı olacak?

    10 ilde tüm okullar 1 hafta tatil edildi. Şanlıurfa'da eğitime deprem nedeniyle bir hafta ara verildi. 

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin yoğun şekilde hissedildiği Kahramanmaraş, Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman'da okulların 1 hafta tatil edildiğini duyurdu.
  • Şanlıufa'da bugün okullar tatil mi son dakika? Deprem sonrası Şanlıurfa'da okullar kapalımı olacak?

    DEPREM SONRASI OKULLAR TATİL Mİ?

    Deprem ve ve kar yağışı nedeniyle pek çok ilde eğitime ara verildi. Ankara ve İstanbul ile Samsun, Aksaray, Kırıkkale, Çanakkale, Gümüşhane, Şırnak, Balıkesir, Sakarya, Düzce, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Sivas, Tunceli, Kahramanmaraş, Gaziantep, Bayburt, Karaman, Malatya, Ardahan, Kayseri, Ağrı, Isparta, Giresun, Nevşehir, Kütahya, Erzurum, Elazığ, Kırşehir, Niğde, Yozgat, Burdur, Bitlis, Hakkari, Kars, Denizli, Konya, Erzincan ve Afyonkarahisar’da eğitime bir gün,

    Bingöl ve Muş’ta iki gün ara verildi.
  • Şanlıufa'da bugün okullar tatil mi son dakika? Deprem sonrası Şanlıurfa'da okullar kapalımı olacak?

    Adana’nın Tufanbeyli, Aladağ, Saimbeyli ve Feke; Antalya’nın Gündoğmuş ve İbradı; Batman’ın Gercüş ve Sason ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 Şubat Pazartesi günü,

    Siirt’in bazı ilçelerinde ise 2 gün eğitim yapılamayacak.

    Çankırı, Sinop, Yalova ve Tokat ile Kastamonu’nun Cide ilçesinde taşımalı eğitime 6 Şubat Pazartesi günü ara verildi.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.