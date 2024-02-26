Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman ve nerede oynanacak?
Süper Kupa için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Sporseverler, maç ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Galatasaray- Fenerbahçe Süper kupa maçı ne zaman?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak iptal edilen Süper Kupa maçının tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamayla Süper Kupa tarihi netlik kazandı. Peki, sporseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman?
GALATASARAY- FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa maçı 7 Nisan 2024 tarihinde Şanlıurfa'da oynanacak. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladıklarını bildirdi.
ŞANLIURFA VALİSİ HASAN ŞILDAK AÇIKLAMA YAPTI
Vali Şıldak, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanması kararından büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.
Galatasaray ve Fenerbahçe'yi Şanlıurfa'da ağırlayacak olmanın heyecanının tüm şehirde hissedildiğini aktaran Şıldak, şunları kaydetti, "Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfa için çok büyük bir moral olan, heyecan uyandıran, şehirde herkesin coşkuyla karşıladığı bir haberi paylaştı. Süper Kupa finali iki güzide takımımız arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak. Kupayla ilgili hazırlıklara şimdiden başladık. 11 Nisan Stadyumu'muzun kısa bir süre önce tribünleri yenilenmişti. 26 bin seyirci ve 5 bin 500 araçlık otopark kapasitesiyle FIFA standartlarını taşıyan her tür futbol organizasyonu için hazır bir alan. O tarihe kadar ihtiyaç duyulan bazı bakım, onarım çalışmalarını da hızlıca gerçekleştireceğiz."
2010 YILINDA DA ŞANLIURFA'DA YAPILMIŞTI
Şıldak, Süper Kupa finalinin Şanlıurfa için büyük bir kazanım olduğunu ve şehrin bu tür organizasyonları yapabilme kabiliyetini ve potansiyelini bir kez daha göstereceğini vurguladı. 2010 yılında Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapan Şanlıurfa'nın, Süper Kupa finaliyle de bu alandaki başarısını taçlandırmak istediğini ifade etti.