Santi Cazorla'nın sıra dışı hikayesi!

İspanya 2’nci Lig Yükselme Play-Off Final maçında Real Oviedo ile Mirandes karşı karşıya geldi. Carlos Tartiere’de oynanan mücadelede Miguel Sesma Espinosa düdük çaldı.

Final mücadelesinde ilk maçı tek golle kazanan Mirandes, rövanş karşılaşmasına da skor avantajıyla çıktı.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf olan Mirandes, 16’ncı dakikada da Joaquin Panichelli ile golü buldu. Bu gole Real Oviedo, 39’uncu dakikada Santi Cazorla’nın penaltıdan attığı golle cevap verdi. İlk yarı 1-1 sona ererken, toplam skorda Mirandes üstünlüğünü korudu. İkinci yarıda daha etkili oynayan taraf olan Real Oviedo, 52’nci dakikada Ilyas Chaira’yla 2-1 öne geçti.

REKLAM Karşılaşmanın normal süresi Real Oviedo’nun 2-1 üstünlüğü ile sona ererken, toplam skorda eşitlik oluşunca mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda Real Oviedo, 103’üncü dakikada Francisco Portillo’nun ayağından bulduğu golle rakibine 3-1’lik üstünlük kurdu ve La Liga’ya son yükselen takım oldu. Öte yandan karşılaşmanın 74’üncü ve 119’uncu dakikasında Mirandes forması giyen Sergio Postigo ile Unai Eguiluz Arroyo, Real Oviedo da ise 119’uncu dakikada David Costas kırmızı kart gördü.

REAL OVIEDO 24 YIL SONRA LA LIGA’YA YÜKSELDİ Real Oviedo, İspanya 2’nci Lig Yükselme Play-Off Final maçında Mirandes'i uzatmalarda 3-1 mağlup ederek Levante ve Elche'nin ardından La Liga’ya yükselen son takım oldu. 24 yıl sonra gelen bu şampiyonlukla büyük başarı yakalayan Real Oviedo, daha önce 2000-2001 sezonunda La Liga’da yer almıştı. Sezonu 18’nci sırada tamamlayan Oviedo, o sezon küme düşmüştü.

SANTI CAZORLA’DAN SIRADIŞI HİKAYE Altyapısından yetiştiği Real Oviedo’nun 24 yıl sonra La Liga'ya çıkmasında büyük rol oynayan 40 yaşındaki İspanyol orta saha Santi Cazorla, aynı zamanda sıradışı da bir hikaye yazdı. Dünya futbolunda önemli isimlerin arasında yer alan Cazorla, futbol kariyerine başladığı takımla şampiyonluk sevinci yaşayarak adını tarihe yazmış oldu. Futbol kariyerine Real Oviedo ile başlayan Cazorla, takımın yaşadığı mali zorluklar sebebiyle 2002 yılında takımdan ayrıldı. Çok geçmeden İspanya devlerinin radarına giren İspanyol orta saha, 2011 yılında Malaga’nın yolunu tuttu. Tek sezon takımda kalan Cazorla, 42 maçta 9 gol ve 8 asistlik yükselen performansıyla İngiltere’ye göz kırptı. İspanya futbolunda önemli isimlerin başında gelen Santi Cazorla, ardından 2012 yazında İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’e transfer oldu. Kariyerinin en üst seviyesinde Cazorla, Real Oviedo’yu da unutmayarak zor günler geçiren takıma maddi destek sağladı. İngiltere serüveninde 2 FA Cup ve 2 FA Community Shield şampiyonluğu yaşayan Cazorla, etkili performansını da sürdürdü. Kulüpte harika sezonlar geçiren Cazorla, 2016’da yaşadığı ağır sakatlıklar sebebiyle aşil tendonundan 8 kez ameliyat oldu. Ayak bileğindeki çürümeyi durdurmak için kolundan doku nakli yapılan Santi Cazorla, çıkışını yeniden yakalamak adına 2018 yılında Arsenal’den ayrıldı ve Villarreal’e imza atarak tekrar İspanya’ya geri döndü. Villarreal’de gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen Santi Cazorla, sonrasında da Katar ekibi Al Sadd’ın yolunu tuttu. Yaşını alan Cazorla, burada 3 sezon geçirdikten sonra altyapısından yetiştiği Real Oviedo’ya geri dönmeyi kafasına koymuştu.